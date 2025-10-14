Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

Massa: “Lo nuestro es lo único que nos va a hacer grandes”

El exministro de Economía se pronunció en X sobre la reunión entre Milei y Trump.

Ante la reunión llevada a cabo entre Javier Milei y Donald Trump, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, se pronunció en la red social X ” en defensa de la soberanía argentina y de los valores que hacen grande al país.

Al respecto señaló: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

 

Con estas palabras, Massa puso en valor a los sectores argentinos que sostienen día a día al país. Su mensaje busca reafirmar una visión de desarrollo nacional basada en la inclusión, el esfuerzo y la defensa del empleo argentino, frente al modelo de Milei que promueve el crecimiento de unos pocos especuladores financieros defendiendo la soberanía argentina frente a la interferencia estadounidense.

A su vez, el posteo estuvo acompañado por un video que refuerza este mensaje: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

