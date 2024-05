Polémica: para visitar Venecia ahora hay que sacar turno y pagar una entrada de 5 euros

Dede hace un tiempo Venecia, que es una de las ciudades más lindas y señoriales de Italia, viene realizando un plan para reducir la cantidad de turistas que la visitan y en ese contexto acaba de entrar en vigencia una polémica medida que intenta controlar los arribos masivos a esta ciudad que en ves de calles tiene canales, góndolas y transporte púbico fluvial.

La Tasa Turística de Venecia establece que quienes deseen visitar la ciudad por un día deberán reservar turno previamente y abonar un importe de 5 euros denominado contributo di accesso si van a llegar entre las 8 de la mañana y las cuatro de la tarde, lo que está considerado como un horario pico en la ciudad.

Actualmente el ayuntamiento local está realizando una prueba piloto de este sistema hasta el 15 de julio próximo para ver si puede hacer que funcione el sistema e implementarlo de manera definitiva. “Se trata de un método seguramente complejo, que no obtendrá aplausos inmediatamente ni consenso electoral, pero pondrá una piedra en el modelo turístico del futuro”, explicó el concejal Simone Venturini.

Cabe destacar que los turistas que se queden a pernoctar en Venecia no deberán pagar la tasa turística debido a que ya está incluida en la factura de alojamientos como hoteles, posadas o departamentos turísticos un impuesto por noche en la estadía, aunque deberán registrar su presencia para que se les aplique la excepción del contributo di accesso.

En el caso de que los turistas hayan olvidado o decidido no reservar su turno para ingresar a Venecia se exponen a que alguno de los inspectores municipales pueda descubrirlos y solicitarles que abonen una tarifa completa de 10 euros. Además, en el caso de que este sistema se termine adoptando de manera definitiva se expondrán a multas de entre 50 y 300 euros.

“Este es un día triste para Venecia porque se está convirtiendo en un museo, en un parque temático. Hoy se paga para entrar y esta ciudad no merece este insulto, es una ciudad que debe vivir a través de instrumentos diferentes que un ticket de acceso que en realidad no gestiona nada, no regula nada. Los turistas pueden venir en cualquier cantidad no hay limite de capacidad”, explicó uno de los ciudadanos de Venecia durante una manifestación en contra de la tasa turística que pretende cobrar la ciudad.

Las atracciones más populares de Venecia

Esta región es famosa por estar construida sobre la Laguna y el Mar Adriático: es un conjunto de 118 islas, muchas de ellas interconectadas entre ellas y la más famosa es Venecia, en la que viven 261 mil personas según el último censo realizado. Las principales atracciones de la ciudad, según Tripadvisor, son las siguientes