Con un try penal en la última, Sportiva le ganó a Argentino y se consagró campeón del Oficial

Sociedad Sportiva se convirtió este sábado en el nuevo campeón de mayores de la Unión de Rugby del Sur, al ganarle el clásico a Argentino por 26 a 19 como visitante.

Fue por la segunda fecha del triangular campeonato, al que le queda una última jornada el próximo sábado, cuando Las Palomas visiten a Universitario.

Al cabo de la primera etapa el equipo Blanco vencía por 11-9, en el partido arbitrado por Julián Severini (Sur).

Los puntos del campeón esta tarde llegaron vía tries del pilar Tomás Biondo Boero (7m.), del octavo Felipe Inchausti (45m.), un try penal (80m.) y penales convertidos por el centro Manuel Santos (11m. y 26m.) e Ignacio Ficcadenti (60m.)

En Argentino la anotación llegó vía try del octavo y capitán Francisco Arnaldo (67m.) y cuatro penales más una conversión logrados por el apertura Ramiro Correa.

Felipe Inchausti (Sportiva), mejor posicionado que Guido Marconi para bajarla.

El árbitro del partido tuvo intensa actividad en materia de tarjetas: Juan Campos (roja), Facundo Aristimuño (amarilla) y Lautaro Catani (amarilla) en Argentino, mientras que fueron amonestados el capitán Francisco Cantalejos, Felipe Inchausti y Luca Loiacono en Sportiva.

Con este resultado, además, Sportiva se aseguró el número 1 para el Regional Pampeano A, ventaja que le otorgará una localía más respecto del 2º representante de la URS, que se confirmará con el resultado de la última fecha.

Así quedaron las posiciones en el triangular: 1º) Sociedad Sportiva, 24; 2º) Argentino, 16 y 3º) Universitario, 13.

En los partidos preliminares también hubo triunfos del visitante por 56-7 en Preintermedia y por 70-0 en Intermedia.

El maul viene siendo una de las virtudes de Sportiva .

Otra historia

Por la supremacía que Sociedad Sportiva había mostrado hasta hoy en cada partido, tanto del calendario como en los amistosos, no se esperaba un partido tan diferente.

La apuesta de afrontar este clásico con varias ausencias entre los titulares, por el motivo que fuese, le dio un apetito extra al Chancho.

Sportiva abrió pronto el marcador con un try gestado en un line dentro de las 22 rivales y con protagonismo de los delanteros, quienes tras un profundo pick and go definió Tomás Biondo Boero.

Luego de esos 10 minutos de iniciativa visitante, Argentino tuvo la pelota y usó el pie para posicionarse y apostar al line. Si bien le faltó profundidad por el buen tackle rival, el reposicionamiento del Azul a defensa ahogó la salida del Blanco y lo llevó cometer infracción seguido.

El tackle doble de Argentino para frenar a Iñaki Azcoitía.

De ahí que en adelante y con mejor scrum, el Chancho obtendría buenas oportunidades para empezar a sumar de a 3 más allá de la línea de 10 metros, con el pie de Ramiro Correa.

Al mismo tiempo, cuando Sportiva se proyectó a campo local y jugó corto con sus delanteros, sacó alguna infracción que Manuel Santos canjeó por puntos, para una ventaja de 11-3 en casi media hora de juego.

En el complemento mejoró el scrum de Sportiva con los ingresos de Marco Ciccioli e Iñaki Azcoitía, plus que permitió mantener el dominio en el marcador.

Pero como faltó juego abierto, le dio vida al campeón 2023, que a los 54m. se acercó 16-12 con otro penal de Correa.

Momento decisivo en el clásico: el scrum del que surgió el try penal de la victoria del Blanco.

Ignacio Ficcadenti, otro de los ingresos, restó presión para Sportiva con un acierto a los palos para el 19-12 a los 60m.

Poco después Argentino repitió lo que hizo bien durante el encuentro: sacar provecho de la pelota táctica al touch. Lucas Targón sacó la presión con un 50/22 aplaudido, desde donde surgió el try y conversión del empate. Que llegó gracias a una avivada del capitán Francisco Arnaldo, quien estuvo atento a una imprecisión de Felipe Inchausti para asegurar la pelota tras el line, la robó y se tiró al ingoal. Correa agregó su parte para igualar el clásico en 19 a casi 15 minutos del final.

En los minutos finales Sportiva se posicionó pronto en las 22 del Chancho y apostó todo al scrum, desde donde obtuvo el try penal que le dio la victoria y el campeonato de la URS.

"Mardel" campeón

Mar del Plata Club se consagró campeón del torneo Clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Este sábado se impuso en la final ante Sporting por 18 a 8.

En otros resultados, San Ignacio fue 3º tras vencer a Los Cardos por 42 a 27.

Es decir que el conjunto de Tandil será el primer rival de Sociedad Sportiva en el TRP A, el próximo sábado 18 en La Carrindanga.

A su vez San Ignacio lo será de quien se quede con el 2º lugar en el Oficial de la URS, el mismo día en Mar del Plata.

Unviersitario le ganó a Comercial como visitante por 50 a 14 y fue 5º, mientras que Biguá derrotó a Uncas en Tandil por 52 a 17 y finalizó 7º.