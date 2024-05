Paolella renunció como DT y Sansinena eligió a otro “hijo” del club como reemplazante

Pese a que algunos de sus ex compañeros todavía vinculados al club lo quisieron convencer, Bruno Paolella no dio marcha atrás y confirmó su decisión de no seguir como director técnico del primer equipo de Sansinena en la Liga del Sur.

En su segundo ciclo como entrenador de la Primera local, el “Búfalo” dirigió cinco partidos en este Promocional 2024, todas derrotas, con un gol a favor y 18 en contra: 0-5 Rosario, 0-2 Pacífico de Cabildo, 0-2 Pacífico de Bahía, 0-3 comercial y 1-6 con Dublin el domingo que pasó.

Bruno, formado en el “tripero”, ya había estado al frente de Sansinena en el segundo semestre de 2018, y luego estuvo como ayudante de campo de Emiliano "Pocho" Ortiz en el Federal A (2021).

Los pocos dirigentes que están en el día a día con la organización del fútbol de la institución en el ámbito liguista no salieron a buscar entrenador, le apuntaron a Patricio Mángano, otro “hijo” criado en el club, quien se venía desempeñando como coordinador del fútbol formativo (Escuelita, infantil, juvenil y menor) en el cerrense.

“El arreglo, por ahora, es por el partido que viene (ante Libertad en Villa Rosas), aunque la idea es que yo pueda armar el cuerpo técnico y siga hasta fin de año”, señaló el “Pato”.

“Hay dos situaciones que debemos acomodar, mis horarios y viajes de trabajo y que la dirigencia consiga a una persona que pueda seguir con la coordinación de las formativas. Pero bueno, hay buena voluntad de ambas partes para darle continuidad a un proyecto”, señaló el ex 5 que siempre vivió en Cerri.