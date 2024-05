Puerto Belgrano desafió la lógica y jugará la final en Caballeros: “Nunca dejamos de soñar”

(Nota publicada en la edición impresa)

“Ustedes no se dan una idea del pedazo de historia que acaban de hacer para el club”.

La entrenadora Lucía López Izarra les remarcaba así a sus dirigidos lo que habían logrado en La Carrindanga.

Su equipo, Puerto Belgrano (3° en la fase regular), había derrotado –ni más ni menos- que a Universitario (2°) y se había metido por primera vez en su historia en la final de un torneo de la Asociación Bahiense de Hockey.

A poco más de tres años de su nacimiento como grupo, los de La Base eliminaron a un elenco emblemático de la disciplina y ahora se enfrentarán contra el tetracampeón vigente El Nacional.

Pese a su crecimiento sostenido durante el último tiempo, la noticia causó sorpresa en el ambiente, acostumbrado a vivir el clásico entre albirrojos y celestes en la definición de los últimos años.

“Después del partido había conocidos que nos preguntaban si a ellos les faltaba algún jugador. Le buscaban el por qué, no entendían cómo podía ser”, admito Álvaro Milton, uno de los referentes del equipo y quien contó la historia se refirió al presente del equipo.

El del último domingo fue el tercer enfrentamiento del año ente Puerto y Uni, los anteriores habían quedado para el equipo bahiense: 6-1 en un amistoso de pretemporada y 5-2 por la fase regular del torneo.

Además, el año pasado el albirrojo había sido verdugo de Puerto en semifinales, ganando el partido en la última jugada por 3 a 2.

Esta vez, la historia fue diferente aunque casi se repite, con un corto sobre el final y un tiro en el palo salvador.

“Cuando faltaban 4 segundos me acordé de una imagen que tenemos de la semifinal del año pasado, que se ve que iban 59 minutos y 59 segundos cuando nos hacen el gol. Y ahora se repetía todo de nuevo, pero por suerte todo terminó empatado esta vez”, recordó Juan Francisco Ordieres, otro de los que está desde el comienzo y nos ayudará a conocer más sobre este grupo que hizo historia.

El pasado fin de semana, tras igualar 2 a 2 en el tiempo regular, Puerto se impuso por shoot out por 3 a 0, con tantos de Juanfra, Mateo Sagreras y Francisco Cañizares, el niño maravilla del equipo.

También hubo una destacadísima actuación del arquero Joaquín Díaz.

“En los shoot out todo el equipo confiaba porque es un lugar que a nosotros nos sienta bien. Tenemos un arquero en el que confiamos mucho y los jugadores que fuimos a tirar ejecutamos muy bien y nos pudimos llevar el pase a la final”, reconoció Juanfra.

En ese sentido, Milton agregó: “Nosotros sabemos que tenemos un gran arquero, que los penales son su momento. Sabemos que él la pasa bien y que nosotros solo tenemos que hacer un gol más que los rivales”.

La frutilla del postre la puso Francisco Cañizares, quien con apenas 14 años tomó la responsabilidad y fue en busca de ese pase a la gloria.

“Cuando estaba yendo a tirar el último penal Fran, el más chico del plantel, yo estaba tranquilo y, a la vez, emocionado. Porque sabía que si lo metía íbamos a vivir algo histórico para nosotros”, reconoció Juanfra.

Con la victoria consumada y el boleto asegurado, hubo un pequeño tiempo para los festejos antes de volver a enfocarse en todo lo que viene: la final ante El Nacional y la participación –también histórica- en la Súper Liga, a partir del 30 de este mes en Santiago del Estero.

“En el momento no caíamos, después nos juntamos a cenar y hablábamos de que habíamos hecho historia. Por el hecho de que los animadores del torneo de la ABH son siempre los mismos y que Puerto pueda jugar una final, más allá de lo que pase, es algo que va a marcar un antes y un después”, agregó Milton.

“En lo personal viví una semana normal –continuó- pero ver a mis compañeros súper felices y que todas las categorías del club nos felicitan me hizo dar cuenta de algo que nos dijo la Colo (López Izarra) el otro día: ‘No se dan una idea del pedazo de historia que están haciendo para la rama de Caballeros del club’. Desde el día uno, cualquier cosa que hagamos es por primera vez, entonces no lográs entrar en dimensión de lo que logramos”.

Comienzos y futuro

En febrero de 2021 un grupo de apenas 8 jugadores se reunieron para empezar a darle forma a este equipo que mañana disfrutará de su segunda final, la primera en el ámbito de la ABH.

“Yo me río cuando miro para atrás y veo el camino recorrido. Me acuerdo que cuando arrancamos no sabíamos cómo se agarraba el palo, ni de qué lado se pegaba, cómo se pegaba, le errábamos a la bocha constantemente, el arquero que arrancó con nosotros se aburría porque nunca le pegábamos al arco”, cuanta Juanfra, de 27 años, profesor de educación física y quien luego de muchos años ligados al básquet en Espora, decidió darle de lleno al palo y a la bocha.

Esta evolución como grupo y como equipo de hockey, se dio de la mano de un constante crecimiento de la institución que año tras año fue sumando logros en ambas ramas. Así como también desarrollándose desde la infraestructura institucional, como por ejemplo con la inauguración de la cancha de césped sintético a fines de 2021.

“Es algo hermoso mirar hacía atrás –agregó Juan- y ver todo lo que crecimos como equipo y que nos lleva a estar hoy en la final. Porque en ese momento no sabíamos ni cuánto tiempo íbamos a jugar al hockey, capaz que jugábamos un año nada más. Pero bueno, se dio que el grupo tiró todo para el mismo lado, seguimos, nunca dejamos de soñar y ahora estamos acá”.

Milton, de 33 años, también fue uno de aquellos precursores del equipo y quien llegó al club luego de incursionar en otros deportes como fútbol (Sporting), básquet (Altense) y el atletismo.

“Teníamos que aprender cómo agarrar el palo –agregó Álvaro-, cómo hacer pases, la postura no era la mejor y estéticamente no somos muy lindos para ver. Pero fuimos mejorando la postura y la velocidad de juego es mucho mejor y da gusto ver de afuera que cuando corre la bocha cómo hemos mejorado, aunque capaz a nosotros nos cueste darnos cuenta de esas cosas”.

“No sé cómo explicarte –continúa-, pero se armó un grupo hermoso de chicos, de diferentes edades que prácticamente no se conocían. Una cosa llevó a la otra, empezamos a hacer peñas una vez por semana, entrenábamos en una cancha de fútbol cinco, la Colo nos dijo jugar un torneo y así arrancamos. Y todavía esto sigue y que haya chicos que hoy quieran arrancar está muy bueno, significa que estamos haciendo las cosas bien”, se ilusionó Álvaro.

En ese corto pero intenso camino recorrido, Puerto atesora otras páginas doradas como la clasificación al Regional en Tandil 2022 y el subcampeonato obtenido en el Regional 2023 disputado en Mar del Plata, entre otras cosas.

“Está pasando todo muy rápido. Este recién es el cuarto año que arrancamos con la disciplina, un grupo de 20 chicos que no sabía jugar al hockey. Que esté pasando todo esto es muy loco, son todas cosas que pasan por primera vez y que nos enorgullecen a todos”, admitió Milton.

Una de las curiosidades del caso es que el primer partido oficial de este equipo fue ante el mismo rival contra el que jugarán la final de los playoffs y el ganador de la fase regular (tiene ventaja deportiva): El Nacional.

En aquel entonces fue victoria celeste por 10 a 1, aunque eran otros tiempos.

“Sabemos que es difícil obviamente, pero los partidos son 11 contra 11 y hay que jugarlos. La idea es ir a jugar la final 120% y no regalar nada, lo mismo que hicimos con Uni vamos a tratar de llevarlo a cabo con El Nacional”, avisó Juanfra

Milton, por su parte, analizó así la final que se viene: “Tácticamente tenemos una gran entrenadora, que trata de sacar lo mejor de nosotros y nosotros tratamos de responderle. Lo vamos a intentar. Si ellos tiene un buen día, vos tenés que trabajar mucho más. Pero ojalá que ellos se levanten dormidos y nosotros, con las ganas que tenemos, lo podamos equilibrar adentro de la cancha”.

Además de este partido histórico, en pocos días Puerto Belgrano afrontará su cita máxima disputando por primera vez la Súper Liga. Pero eso será historia para otro día, para otra página…

Soldados de La Colo

Arquera en la primera de Damas "A", entrenadora del plantel de Caballeros, coordinadora, emblema y un poco más es Lucía López Izarra para el hockey de Puerto Belgrano.

La Colo fue fundamental para el nacimiento y, también, para el surgimiento de este grupo de pibes que mañana jugará su primera final en el certamen doméstico.

"A La Colo la conozco mucho, somos muy amigos. Ella en Puerto es todo. Está en cada detalle, en categorías Menores como en las Primeras. Cuando dejó de jugar en Sportiva le insistimos para que vuelva a jugar en Puerto y cuando volvió nos puso muy contento", remarcó Juanfra.

"Nos representa mucho a nuestro equipo, somos sus soldados -agregó-. Le hacemos caso y confiamos plenamente en lo que nos dice, eso creo que habla bien como equipo y como grupo, no dudar nunca en lo que nos dice la Colo. En el club es todo la Colo, todo lo que necesites ella va a estar en todos los detalles. Como persona es buenísima, está en todo", insistió el 10.

Álvaro, por su parte, también aportó su mirada sobre ella.

"Fue la ideadora del hockey de Caballeros y en el club es una eminencia. En un momento se había puesto en duda que siga, pero esa mística que se armó en el grupo sino está ella no sería lo mismo. Porque ella ama el hockey nos transmitió eso a todos nosotros", explicó.