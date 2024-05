Más de 100 reclamos a ABSA sin respuestas por un desborde cloacal

Vecinos del barrio La Merced señalaron que llevan más de 100 denuncias realizadas a ABSA por un desborde cloacal, sin obtener respuesta alguna.

Fabricio Constantin, morador del sector, le dijo a La Nueva. que "hace cinco meses que estamos reclamando a ABSA. Hay un vecino que ni siquiera puede usar el agua de la casa, ni el baño y se tuvo que mudar a la parte de atras de la casa porque no puden usar las habitaciones por el olor y lo insalubre que es".

"Hicimos al menos 100 reclamos a ABSA y nunca lo solucionaron. No pueden entrar el auto, no pueden usar el agua, no pueden usar el baño y ABSA no hace absolutamente nada", agregó.

Constantin dijo que las notas de reclamos se realizan desde diciembre de 2023.

"Nunca tuvimos una solución definitiva, porque más allá de que el problema lo tiene esa casa, es un problema de todo el barrio. Entre todos los vecinos del barrio estamos levantando reclamos desde hace cinco meses, pero vienen sacan el agua y se van sin arreglar nada", dijo Fabricio Constantin, vecino del sector.", cerró el vecino.