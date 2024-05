El pueblo de la Comarca Serrana que entró a un concurso de turismo de Naciones Unidas

La localidad de Saldungaray, del distrito de Tornquist, fue seleccionada por la subsecretaría de Turismo de la Nación para representar al país en la convocatoria 2024 de ONU Turismo llamada Best Tourism Villages (Mejores Villas Turísticas), que busca promover y reconocer a pueblos turísticos que se encuentran en entornos rurales.

Desde la secretaría de Trabajo de Tornquist destacaron que se llevó a cabo “un trabajo tremendo” para postular y permitir que Saldungaray quedara seleccionado en esta oportunidad entre los mejores pueblos turísticos argentinos.

Además, se recordó que ya se había inscripto a la población para la primera edición del programa, en 2021, aunque en esa ocasión no había quedado entre los finalistas a nivel nacional.

“Estamos muy contentos. En aquella oportunidad no habíamos tenido suerte –recordó Ludmila Corvatta, subsecretaria de Turismo de Tornquist-. Esta vez se nos dio”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, aclaró que aún no está claramente explicado cómo continuará la cuestión evaluatoria en esta instancia: según se explica en los fundamentos del concurso, hasta agosto ONU Turismo evaluará las candidaturas recibidas desde los distintos países, para –entre septiembre y octubre- anunciar los destinos distinguidos internacionalmente como Best Tourism Village, o bien como integrantes del Programa Upgrade.

La funcionaria remarcó que Saldungaray cumple con todas las características que se piden para participar de la iniciativa, entre los que se encuentran –entre otros- la presencia de recursos culturales y naturales, sostenibilidad económica, social y ambiental, desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, y gobernanza y priorización del turismo.

“A partir de la convocatoria del área de Turismo de la Nación para aquellos pueblos que consideraran que cumplían con los requisitos de contar con turismo comunitario y arraigo identitarios, comenzamos a trabajar. Quedamos postulados en la selección a nivel nacional y ahora ya estamos en una instancia de evaluación internacional”, comentó a La Nueva.

Al anunciar la candidatura de Saldungaray, desde el área de Turismo a nivel nacional se indicó que la población es “parte de una comarca turística consolidada en el sudoeste provincial” de Buenos Aires y se explicó que “su principal atractivo está vinculado al entorno natural del sistema serrano de Ventania, a 100 kilómetros de Bahía Blanca, en el valle del río Sauce Grande”.

“Don Pedro Saldungaray, fundador del pueblo, compró los terrenos sobre los que se emplaza el Fortín Pavón, lugar de importancia durante la Campaña del Desierto. Con el paso de los años, el disruptivo arquitecto Francisco Salamone realizó obras emblemáticas que se suman a los atractivos históricos del pueblo. Bodega, tambo y quesería familiar complementa la oferta”, se explica.

Corvatta afirmó que, a partir del anuncio, un jurado de la ONU evaluará las características turísticas de cada uno estos pueblos, aspectos entre los que se encuentran el turismo comunitario, aspectos geográficos, turismo en general, salud, economía y recursos y cuidado ambiental, entre otros.

“Participan poblaciones de todo el mundo y cada país hace su postulación interna. Completamos formularios, nos pidieron videos, testimonios e hicimos mensajes con personas de la localidad, entre otras muchas cosas. Hubo que hacer un detalle de todo lo que exige el concurso, y Saldungaray cumple con todas las condiciones que se piden”.

Además, recordó que –a favor de su postualación- la localidad es uno de los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires y parte de la ruta salamónica.

“Tiene un montón de cosas que lo convierten en un atractivo. También acá se realizan las fiestas de la Vendimia y de la Tradición y Costumbres. Encaja con todas las condiciones, porque se busca que haya arraigo a la tierra, a la historia y a las costumbres, a lo que hay que sumar una asociación de turismo comunitaria y un centro de interpretación de la obra de Salamone”, enumeró.

Por último, destacó el hecho de que, por acceder a esta última instancia del concurso, para el área de Turismo de la Nación, Saldungaray es uno de los ocho pueblos turísticos más importantes del país.

“Más allá del resultado que pueda darse y de quedar elegidos a nivel internacional, también entendemos que esta selección nos permite ampliarnos y hacernos más conocidos: ahora ya te miran con otros ojos y la localidad está presente a nivel nacional”, señaló.

En esta edición también fueron seleccionadas por la subsecretaría de Turismo de la Nación los pueblos turísticos de Caviahue – Copahue (Neuquén), Barrancas (Jujuy), Campo Ramón (Misiones), Villa Tulumba (Córdoba), Los Chacayes (Mendoza), Urdinarrain (Entre Ríos) y Gaiman (Chubut).

A estos ocho pueblos se sumó Trevelin (Chubut), que luego de no ser seleccionado en 2023 "encaró un proceso de mejora que lo posicionó como candidato directo este año".

Trabajo integral

"Las candidaturas de estos pueblos argentinos son parte de un trabajo integral que venimos haciendo desde la secretaría junto a las provincias y el sector privado para impulsar la actividad turística en todo el país, porque consideramos que el turismo es clave en la recuperación de la economía nacional”, afirmó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

La subsecretaria de Turismo del Ministerio del Interior, Yanina Martínez, subrayó que esta convocatoria “apunta a reforzar el aporte del turismo a las comunidades en las que se desarrolla, que incluyen arraigo e impulso a las economías regionales, además de fortalecer la identidad de cada comunidad”.

La iniciativa va más allá de encontrar los mejores paisajes o destinos turísticos reconocidos; apunta a distinguir a aquellos que transmitan sus valores a través del turismo.

La convocatoria fue lanzada en febrero pasado, para que los organismos provinciales de turismo y los municipios postularan a aquellas localidades que cumplían con estos requisitos: menos de 15.000 habitantes, un paisaje natural y/o cultural vinculado a un entorno rural y un estilo de vida propio de la región puesto en valor turístico.

Las áreas de evaluación se relacionaron con los recursos culturales y naturales, su puesta en valor y conservación; la sostenibilidad económica, social y ambiental; la integración de la cadena de valor y la gestión participativa local; el sistema de soporte a la actividad; y la promoción y comunicación del turismo.

Algunos datos para tener en cuenta

La localidad forma parte de la Comarca Turística de Sierra de la Ventana, y es la puerta de acceso al Sistema de Ventania desde la ruta provincial 51.

Los otros seleccionados son Caviahué, Barrancas, Campo Ramón, Tulumba, Los Chacayes, Urdinarrain y Gaiman.

En la edición del año pasado del concurso, La Carolina (San Luis) había sido distinguido como Best Tourism Villages; también se había postulado a Villa Traful (Neuquén), Yavi (Jujuy), Los Antiguos (Santa Cruz), Laguna Blanca (Catamarca), Gaiman (Chubut), y Tolhuin (Tierra del Fuego).

En 2022 fueron Alfarcito (Jujuy), Caviahue-Copahue (Neuquén) y Trevelin (Chubut) –seleccionado para el programa Upgrade-, mientras que en la edición 2021 fueron Caspalá (Jujuy) –distinguido como Best Tourism Villages-, Concepción (Corrientes) y Trevelin (Chubut).

Para esta cuarta edición se presentaron 32 pueblos de 17 provincias y, posteriormente, la subsecretaría de Turismo de la Nación seleccionó ocho de ellos como representantes de Argentina para ser evaluados por ONU Turismo para, posteriormente, elegir los ganadores a nivel mundial. Los restantes candidatos son Caviahue – Copahue (Neuquén) , Barrancas (Jujuy), Campo Ramón (Misiones) , Villa Tulumba (Córdoba), Los Chacayes (Mendoza), Urdinarrain (Entre Ríos), Gaiman (Chubut) y Travelin (Chubut).

La iniciativa Best Tourism Villages busca distinguir pueblos de baja densidad demográfica que sean ejemplo de turismo en el entorno rural con actividades como la agricultura, la ganadería o la pesca. Además, que tengan bienes culturales y naturales reconocidos y que promuevan y preserven los valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad.

Entre los requisitos básicos de participación se encuentran tener una baja densidad demográfica y un máximo de 15 mil habitantes; estar situado en un paisaje con una importante presencia de actividades tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca, y compartir los valores y el estilo de vida de la comunidad orientados al turismo.

Los pueblos ganadores obtendrán el Sello Best Tourism Villages por parte de la Organización Mundial del Turismo; participarán en el programa de Mejora Best Tourism Villages; integrarán la Red de Best Tourism Villages, y podrán participar en el programa Upgrade, destinado a pueblos que no lograron aplicar totalmente a la convocatoria.