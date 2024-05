Abad cuestionó la gestión oficialista de la Ley Bases: "No creo que esta semana tengan dictamen"

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad vaticinó que el oficialismo no conquistará el dictamen de la Ley Bases esta semana, y cuestionó los métodos de construcción de consensos de La Libertad Avanza.

"No hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. No creo que esta semana tengan dictamen -planteó-. Si continúa con este formato, estoy absolutamente convencido de que no va a haber dictamen. No busquen más culpables: el Gobierno debe hacerse cargo que no hay gestión de la ley”.

En ese sentido, aseguró que “gestionar la ley es poner a trabajar para ver cómo encuentran las síntesis a las propuestas de los propios senadores, que tiene que ver con perfeccionar leyes. La Argentina necesita leyes que perduren en el tiempo y den seguridad jurídica”.

El senador radical planteó que hacen falta “operadores de leyes”, y denunció que en términos generales, no observa que “en el oficialismo que estén trabajando como entiendo debe hacerse para lograr ese objetivo”.

“No veo a nadie en el oficialismo, con lápiz y papel, produciendo las reformas ni juntando la cantidad de senadores que se necesita para ese objetivo -reclamó-. Las leyes salen con un determinado número que acompaña: el Gobierno arranca de siete, el número propio, y debe empezar a construir el número para sacar la ley. Eso se hace escuchando, dando lugar a las modificaciones para construir el número”.

Para Abad, la Ley Bases “como se está gestionando” no va a se aprobada "en breves” ya que considera que no hay escucha de la administración libertaria ante los reclamos y propuestas de la oposición dialoguista.

Críticas y reclamos a la Ley Bases

El senador radical pidió que “el monotributo social debe formar parte de esta herramienta legislativa porque no podemos mandar a la informalidad a 670 mil personas sin ningún tipo de cobertura”, y reclamó también “aliviar la situación de la clase media”.

“Se pueden generar mecanismos de deducción en un momento en el cual el Gobierno y los bancos impulsan el crédito hipotecario, y tenemos una ley del año 2000, con una deducción de $10 mil pesos anuales… Hay que actualizarla para darle una alivio a la clase media entre otras deducciones que se pueden charlar. A eso me refiero”, planteó.

Asimismo, sostuvo que si hay beneficios a grandes inversiones también se debe proteger el interés nacional, y que con la restitución del Impuesto a las Ganancias, son necesarias medidas compensatorias para una “clase media golpeada producto de la liberación de servicios”.

“Hay que gestionar, construir aquellas políticas a través del diálogo que me hacen juntar el número para la sanción de la ley y tener una buena ley y eso es lo que no está pasando”, concluyó. (con información de NA)