Villa Mitre-Deportivo Viedma, otra vez frente a frente y cada vez con menos margen de error

Villa Mitre y Deportivo Viedma se verán esta noche las caras por quinta vez en la temporada, cuando se enfrenten en el José Martínez, desde las 21, en el tercer partido correspondiente a la serie -al mejor de cinco- de cuartos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El tricolor se trajo un triunfo de la capital rionegrina, por lo tanto el cuarto partido confirmado será el viernes en el mismo escenario.

Hoy dirigirán Fabricio Vito, Maximiliano Cáceres y Franco Ronconi, mientras que el viernes controlarán Pablo Estévez, Roberto Smith y Cristian Salguero.

En caso de ser necesario un quinto juego, será el lunes en Viedma.

En fase regular se repartieron triunfos de locales: 87-74 Viedma y 75-74 Villa Mitre.

Justamente este último partido ante los rionegrinos significó el regreso del tricolor al José Martínez, tras oficiar de local durante 9 encuentros en el Dow Center (7 triunfos y 2 derrotas), mientras realizaba las obras en su estadio luego del temporal.

Ya en playoffs, la Villa sorprendió de visitante, ganando 86 a 76.

“Fuimos a buscar un partido y pudimos conseguirlo en el primero. Creo que lo ganamos con mucha autoridad en el sentido de manejar los tiempos y el control del juego en todo momento, más allá de que al final ellos se vinieron un poco", opinó Gastón Fernández, técnico del tricolor.

En la revancha el local se impuso, por 101 a 99 en tiempo suplementario, tras igualar el regular en 89.

"No se nos pudo dar, fue un cierre muy parejo. Ellos entraron muy bien, sacaron 20 puntos. El banco nos dio respuestas y volvimos a ponernos en partido. El segundo tiempo fue otro arranque, fuimos más agresivos para defender, más dinámicos, tuvimos más claridad y volvimos a controlar el ritmo de juego, sin dejar correr a Viedma. Después no tuvimos la cuotita de suerte y le dimos la posibilidad de que Marina nos haga un costa a costa y nos meta el gol. Y el suplementario fue muy parecido y lo gana Aluchón con dos libres. Fue un sabor medio amargo, porque nos veníamos dos partidos arriba, pero creo que la serie será pareja y durísima hasta el final. Queremos cerrar acá, no ir a un quinto”, dijo Fernández.

A su colega, Guillermo Bogliacino, no lo sorprendió lo que pasó en Viedma.

"Los dos primeros partidos fueron lo que pensábamos, que será una serie pareja y se definiría por detalles. Fueron partidos cerrados y los siguientes dos van a ser de la misma manera. El que cometa menos errores se llevará la serie. Trataremos de mejorar en algunos aspectos de juego en los que no estuvimos tan bien", le dijo a "La Nueva" el DT del Depo.

El ganador de esta serie cruzará con el vencedor de Lanús-Quilmes.

Las entradas

Las boleterías por calle Caseros se abrirán a las 19. Las generales tendrán un costo de $4.000 ($3.000 socios) y menores de hasta 12 años, $1.000.

Plateas $6.000 ($5.000 socios) y menores de hasta 12 años, $3.000.

Otros partidos

Hoy también jugarán, por la Conferencia Sur, Quilmes (0)-Lanús (2), Racing de Avellaneda (1)-Pico (1) y Pergamino (0)-Racing de Chivilcoy (2).