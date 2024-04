Los bancos no aceptan condiciones de Mercado Pago y se cae la interoperabilidad de QR

La ‘guerra’ entre bancos y billeteras virtuales por los pagos digitales tiene un nuevo capítulo. Este martes vencía el plazo para la entrada en vigencia de dos normativas clave para el mundo de los pagos digitales.

Pero la vieja rivalidad entre los bancos y la billetera Mercado Pago hace que esas medidas sean puestas en pausa.

La fintech fundada por Marcos Galperin se niega a "abrir" su código QR de manera que se extienda la interoperabilidad, hasta ahora vigente solo para las transferencias entre cuentas, a los pagos con tarjeta de crédito.

Esto representa un giro más en una pelea de larga data: luego de que el Banco Central instaurara el QR interoperable en la era de Miguel Pesce, los bancos habían reclamado que se sumen las tarjetas de crédito de manera de dar más oportunidades a comerciantes y compradores a la hora de realizar el pago y mayor igualdad de condiciones para todos los jugadores.

Mientras desde el sistema financiero tradicional, bancos, procesadoras de pagos y adquirentes, trabajaron para concretar lo que ellos llamaban la "interoperabilidad full" a mitad del año pasado, la negativa de Mercado Pago puso en pausa este paso.

El Central tuvo que postergar en tres oportunidades la entrada en vigencia de esta norma, pero a mitad de este mes había anticipado que este 30 de abril era una fecha indeclinable.

Mercado Pago, que primero había aludido a razones técnicas para demorar su actualización a este sistema, ahora transparenta motivos meramente comerciales para no "abrir" su red.

"Desde Mercado Pago realizamos y finalizamos los desarrollos tecnológicos y las pruebas técnicas dentro del plazo fijado por la norma del Banco Central, y estamos en condiciones de ofrecer la interoperabilidad del código QR para tarjetas de crédito de manera segura. Nuestra red ya está disponible para todas las billeteras virtuales que la deseen utilizar para pagos con tarjeta de crédito", dijeron en la fintech.

"Luego de dos rondas de propuestas, al día de la fecha la mayoría de las billeteras y sus bancos emisores mantienen su rechazo a dichas cláusulas y se niegan a aceptar las condiciones para la interoperabilidad del QR con tarjetas de crédito. Esta es la razón por la que aún no está habilitado", señaló.

De un lado y del otro afirman que no se llega a un acuerdo por razones comerciales. Extraoficialmente, trascendió que Mercado Pago pretende el pago de un fee en torno a los US$ 30.000 mensuales para permitirle a las billeteras bancarias y los procesadores de pago acceder a su red.

"Hace 6 años Mercado Pago creó la red de QR en Argentina tras una inversión de más de 33 millones de dólares. Esto permitió que cientos de miles de comercios cobraran por primera vez con medios electrónicos y millones de argentinos eligieran el QR para pagar, en un avance sin precedentes de la inclusión financiera en todo el país", aseguraron en la empresa.

La postura del otro lado es que las condiciones que impone Mercado Pago para abrir su app "son ridículas".

"Hace más tiempo, los bancos y las tarjetas invirtieron cientos de millones de dólares y Mercado Pago pudo subirse a su red para desarrollar la app de manera 100% gratuita", advirtieron.

La puja comercial se mete con el negocio de la adquierencia, un tema sensible para los bancos y los procesadores de pago en el país.

Mercado Pago no solo no quiere recibir pagos con tarjetas que provengan de otras billeteras, si no que no quiere abrir su app para que otros QR procesen los pagos que hagan sus usuarios con su billetera. (NA)