Abierto Norpatagónico: Ledesma pudo con los nervios del final y se consagró bicampeón en Palihue

Con un cierre sumamente parejo, Leonardo Ledesma se consagró campeón esta tarde de las 43° edición del Abierto Norpatagónico que se disputó desde el jueves en el Club Golf Palihue y hoy cerró la actividad con un gran marco de público.

El tucumano de 29 años firmó una tarjeta final de 73 golpes (+1), para finalizar los 72 hoyos con un total de 279 (-9) y adjudicarse el certamen correspondiente a uno de los cinco Campeonatos Regionales Argentinos de la Asociación Argentina de Golf.

De esta manera, Ledesma repitió lo hecho en 2023, consagrándose bicampeón y logrando su segundo título como profesional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Detrás de él culminó Félix Córdoba, quien terminó segundo con solo dos golpes más (279).

Con tres birdies (-1) seguidos del hoyo 14 al 16, Córdoba achicó la diferencia y forzó un final cerrado, ya que Ledesma hizo un bogey (+1) en el hoyo 16.

Pero en el hoyo 18 fue clave, ya que con tres golpes perfectos Ledesma terminó con birdie el último y así volvió a festejar en Bahía.

“Es una gran alegría volver a ganar, la verdad que sobre el final quizás estuve un poco nervioso, porque pensé que tenía que hacer birdie al último hoyo y pude hacerlo”, contó Ledesma en diálogo con la prensa oficial del torneo.

“Hoy jugué muy bien el juego corto y eso me salvó porque no pegué tan bien desde el tee. El viento estuvo parecido a estos últimos días pero con menos ráfagas, de todas maneras no estaba fácil”, agregó el tucumano.

El bicampeón comenzó esta edición con 72 golpes el jueves y 65 el viernes, lo que le permitió alcanzar en el primer puesto a Loureiro, quien lideró la competencia los primeros dos días (67 y 70).

En tanto ayer pudo tomar la cima en soledad y con 4 golpes de ventaja, tras firmar una tarjeta de 69 golpes (-3).

Entre los aficionados, Joaquín Ludueña también repitió lo hecho en 2023 y retuvo el título.

La definición fue extensa y terminó con la última luz natural del día, en el quinto hoyo de desempate ante Juan Martín Loureiro (lideró la tabla general en los dos primeros días).

Ambos terminaron empatados en 283 golpes (-5), en el cuarto lugar del tablero general junto a Oreste Focaccia.