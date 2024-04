"Necesitábamos un partido así", dijo Acosta, el goleador de Olimpo en el clásico

"Trato de disfrutarlo de acá, me hace muy bien ver a toda esta gente feliz".

De esa manera vivía Rodrigo Acosta los festejos del plantel de Olimpo con los hinchas que se acercaron al Roberto Carminatti, tras la victoria en el clásico ante Villa Mitre como visitante por 3 a 1.

El autor de los dos primeros goles en El Fortín observaba la celebración algo alejado del tumulto, en la puerta de ingreso al Norberto Tomás, y con una sonrisa de oreja a oreja.

Hasta que los fanáticos lo divisaron y se acercaron para agradecerle o pedirle una foto.

No era para menos, fue la figura de una jornada de esas que marcan a un jugador.

Acosta y Di Búo festejan tras el partido.

"Estoy muy contento, necesitábamos ganar este partido. Veníamos sin poder demostrar todo nuestro funcionamiento y necesitábamos un partido así", reconoció el Colo, quien marcó el 1-0 y 2-0, a los 50 y 63 minutos.

-Se dio un partido muy abierto, de a ratos de golpe por golpe, algo poco habitual en un clásico...

-Sabíamos que ellos jugaban así, que dejaban espacios atrás. Por momentos, no sometieron un poco con algunos centros de costado y algún córner. Pero sabíamos que teníamos que pasar esos sobresaltos para poder tomar los riesgos necesarios para tener lugar atrás.

Acosta se saluda con Araujo.

-Pegaron en un momento clave, quizás en el mejor momento de Villa Mitre, ¿eso fue muy importante, no?

-Sí. En esta categoría es clave pegar en los momentos justos, pasar esos sobresaltos. La verdad que nos estaban llegando, estábamos sufriendo un poquito pero hay que aguantar, ellos eran locales y sabíamos que nos iban a meter pelotas adentro del área. Lo sostuvimos bien"

Cáceres y Acosta: los goleadores de la tarde en El Fortín.

-Sabes que ganar un clásico de visitante queda marcado, este seguro se recuerde como el de los dos goles tuyos, ¿qué te genera eso en lo personal?

-Sí es hermoso. Pero todos los chicos estamos acá tenemos un bien común y hoy quedó claro eso: todos corrimos por todos. Tenemos un objetivo grupal muy claro, nosotros, el club, los dirigentes, el cuerpo técnico. Después si me recuerdan por los goles es algo hermoso, es gratificante, pero el objetivo sigue siendo el mismo.

-Se van conociendo como equipo y de menor a mayor, ¿este triunfo puede marcar un quiebre pensando en lo que viene?

-Nosotros estamos tranquilos, a veces las cosas salen mejor y otras veces peor, pero este grupo se entrega al 110%. No negocia eso. Cuando las cosas no salen, lo trabajamos de otra manera. Es una categoría que a veces se puede jugar y a veces no. Hay que saber pasar esos momentos.