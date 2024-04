"Me tengo una fe tremenda", admitió Javier Musumeci, DT de Independiente

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

En la primera instancia de los playoffs de Segunda nada cambió para Independiente, que llegó con el número 3 y extendió su racha a 13 victorias.

Siendo el equipo de mejor récord y tras pasar el primer cruce de playoffs, definitivamente se trata de la revelación del torneo, que se armó para competir, sin exigencias de resultados y acá está, en la cresta de la ola, disfrutando de un presente que no deja de sorprender, más allá de ser una realidad.

En la próxima instancia cruzará con Argentino, tras cerrarse anoche los octavos de final.

Después de perder con El Nacional (96 a 56) el 5 de diciembre, el viola fue sumando eslabones en esta cadena de triunfos (7 de local y 6 de visita), incluyendo 11 de fase regular y los dos de octavos.

“Teníamos fe, sabíamos que habíamos armado un equipo lindo y los chicos se fueron haciendo cada vez más fuertes; hay mucha confianza y no bajaron nunca la guardia ni se relajaron, algo que es difícil lograr. Siempre nos trazamos objetivos cortos y ya estamos en cuartos”.

La mirada del entrenador Javier Musumeci refleja de alguna manera lo que pasó y, también, lo que vendrá para un equipo que tiene el pecho inflado, a partir de la confianza que se ganó.

-¿Independiente se convirtió en un equipo con el que nadie quiere cruzar?

-La verdad, no creo. Pienso que nos eligen a nosotros antes que a otro.

-¿Qué te lleva a esa lectura? ¿Ustedes no están convencidos?

-No, no, nosotros queremos ganar todo y hoy como está el ánimo de los chicos, les ponés enfrente a El Nacional y te dicen que le ganamos los tres partidos, je. Pero pensando si a un rival le dan a elegir entre Independiente, Barracas y Sportivo, creo que optan por nosotros.

-¿Por qué?

-Porque pueden pensar que Independiente no tiene tanto plantel, porque los otros fueron candidatos a ascender desde el inicio...

-¿Y porque están esperando que Independiente se caiga en algún momento?

-Sí, je. Creo que ese pensamiento estuvo mucho tiempo y por suerte no nos pasó.

-¿Lo pensaste?

-No, aunque sé que podemos perder. Igual pienso que tenemos muchas chances de ganar. Me tengo una fe tremenda. Este año todo me costó poco, se hizo mucho más sencillo; estoy contento...

-¿Es por la devolución que te dieron los jugadores en el día a día o está directamente vinculado a los buenos resultados?

-Los resultados ayudan para entrenar y jugar, te dan ganas...

-¿Y le dan confianza al entrenador?

-También. Yo me siento de diez. Es un año en el que salen todas, no cuesta nada, lo que proponés se hace y sale.

-¿Eso habla de una confianza del jugador hacia el entrenador, de dudar menos respecto de los que propone?

-Sí y es lógico. Cuando las cosas no van del todo bien se buscan excusas con el entrenador, los compañeros o los árbitros. Lo mismo a veces pasa con los técnicos. Pero cuando ganás es todo lindo y se crece en confianza.

Buena elección

Javier Musumeci repitió tres jugadores del torneo anterior: Sebastián Ranieri, Hernán Cinti y Martín Schmir.

Martin Schmir.

Así armó el equipo el entrenador.

“Lo primero que hice fue decirle a Seba Ranieri que iba a ser el jugador que tomaría mayor cantidad de determinaciones en ofensiva, que lo necesitaba líder, pero positivo. Es un jugadorazo, pero ese afán de competir y querer ganar lo llevaba a protestar, inclusive con compañeros dentro del equipo”, dijo Musu.

Sebastián Ranieri.

Otro puntal del equipo fue la última incorporación.

“Bonino hacía como seis años que no jugaba, fue el último en llegar y cuando surgió su nombre era realmente lo que nos faltaba. Terminó siendo pieza clave”, resaltó.

Fernando Bonino.

Según la opinión de Musu, el viola tiene al mejor base de la categoría.

“Halberg para mí es el mejor base de la categoría, porque no solo juega él sino hace mejorar a todos los compañeros”, destacó.

Mauricio Halberg.

También resaltó al resto de los principales jugadores.

“Fran Pérez venía de La Falda y fue al primero que busqué. Tuvo un año espectacular, lamentablemente sufrió una fractura. Hernán (Cinti) sabía lo que me podía dar. Es siempre positivo, alienta, aún jugando pocos minutos. Y Facu Slonimsqui me vino a decir que quería jugar, me acordaba de haberlo dirigirlo en menores que era un jugadorazo, se había dedicado únicamente a cantar y decidió dejar el básquet, pero tiene apenas 20 años”, enumeró.

Y agregó: “Agustín Fernández no era muy conocido acá y sabía que tenía un potencial tremendo, pudiendo explotar en un equipo donde se sintiera bien. Y tuvo un gran torneo”.

Agustín Fernández.

-¿Cómo hacés para bajar a tierra al equipo cuando se gana tan seguido, sin pensar más allá de lo que tienen inmediatamente por delante?

-Después de cada partido primero los felicité a los jugadores y después les dije “cero relajación”. Sabemos que no nos sobra nada, y no es una frase hecha. Cuando jugamos al cien por ciento, somos intensos y somos nosotros, podemos ganarle a cualquiera. Y el mensaje llegó. Hoy es todo más fácil.

-¿Vos cambiaste algo o el personal elegido se amoldó a la perfección a tus características como entrenador?

-Este equipo, desde el armado, era lo que yo quería. Después se fue dando todo y contribuyó a que me sintiera mucho mejor. Todos los años intento nutrirme de lo bueno y malo, tratando de mejorar. Después, a veces se ven reflejadas y otras no. Pero este año me sentí con muchísima confianza. Tengo cero presión en el club y decido absolutamente todo.

-¿Les puede jugar a favor no tener presión?

-Hoy sabemos que tenemos más posibilidades de ganar que de perder, estamos bien.