Explosiva respuesta de Alberto Fernández a Javier Milei que lo llamó títere: “Mi perro no me aconseja”

El expresidente Alberto Fernández salió con los tapones de punta contra el presidente Javier Milei, quien durante una actividad oficial lo calificó como "títere". En un extenso posteo en sus redes sociales, el dirigente peronista aludió a "las fuerzas del cielo" y aseguró que sus "reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas".

"Si el Presidente se refirió a mí llamándome 'títere' quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las 'fuerzas del cielo' no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", apuntó Fernández.

La dura respuesta llegó después de que el libertario se refiriera al exmandatario durante el discurso que realizó este miércoles en la cena de Fundación Libertad, en el que habló de los avances económicos de su gestión y apuntó fuerte contra su antecesor por no celebrar su gestión económica.

"¿Escucharon lo del títere? Hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI y el caradura dice que fue insignificante", sentenció Milei en un pasaje de su discurso.

En ese marco, Fernández aprovechó para chicanear a Milei por usar una cuenta falsa para señalar la caída de la inflación: "Entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quienes 'se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado', debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot".

"El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%. Finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%. Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp", continuó el ex mandatario.

Tras las duras definiciones de Milei contra Unión por la Patria, Fernández destacó que durante su mandato "la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias".

"Ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora", retrucó el ex mandatario.

Acto seguido, apuntó contra la gestión económica del gobierno de Javier Milei: "No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario".

"Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa", arremetió Fernández en referencia al mensaje que realizó Milei este lunes para celebrar el superávit fiscal y financiero alcanzado en el primer trimestre del año.

Para cerrar su publicación, el ex mandatario le dejó una petición: "Basta de mentir Presidente…ya está probado que la mentira tiene patas cortas". (Clarín)