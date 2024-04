Fermín Scoppa y la bronca por perderse el Mundial de BMX: "La falta de apoyo pega muy fuerte"

Fermín Scoppa es campeón argentino Sub 23 de BMX Race y había logrado la clasificación al Mundial de la disciplina que desarrollará en Estados Unidos en mayo.

No obstante, lo costos del viaje y el poco tiempo para reunir los fondos hicieron que el bahiense no pueda formar parte de la competencia.

Una realidad que -tristemente- afrontan la mayoría de los deportistas amateurs de nuestra ciudad y el país.

"Ayer ya me dieron la noticia de que no tenía más tiempo para la inscripción. Me avisaron 40 días antes del evento de que tenía la plaza. La verdad que en el momento no me moví mucho porque lo veía económicamente imposible, hoy no lo veo como tan imposible pero lo veo bastante complicado, aunque ya es tarde", reconoció Fermín ayer en diálogo con "El Diario Deportivo".

En los últimos días la noticia tomó más notoriedad y mucha gente intentó ayudar a Fermín.

"Cuando empezamos a movernos ya era demasiado tarde. Es una lástima porque hay muchos deportistas de elite en la misma situación que yo, eso se debe a la situación del país y a la falta de apoyo", agregó Scoppa en el programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15.

"A veces es un poco desalentador el panorama -admitió-, obvio que me llena de orgullo el saber que si hay un lugar es mío y que eso se da por una cuota de talento, de suerte y de trabajo, pero la falta de apoyo es algo que pega muy fuerte. Después termina pasando que solo podes competir en el circuito nacional, que así y todo implica mucho gasto, y que está cada vez más devaluado. Son las mismas pistas, los mismos pilotos, y uno termina chocando contra un techo que ya está cansado de chocarse y te pasa esto que quedas con la guardia baja", se lamentó el bahiense.

Aunque no podrá estar en Estados Unidos, Fermín recoletó durante estos días muchas muestras de afecto.

"Fue un mimo al alma que mucha gente saliera a levantarme la guardia cuando se enteraron de esto. Me sentí bastante apoyado, ahora se corre una cierta desinformación de que todavía estoy a tiempo y mucha gente me pregunta cómo me pueden ayudar, pero por esta fecha ya estamos, ya se perdió esa chance. Esto me alienta a apuntar un poco más alto para la próxima vez", admitió.

Luego de ganar la segunda fecha del Campeonato Argentino que se corrió el último fin de semana en nuestra ciudad, Fermín volverá a juntar fuerzas para ir por más durante el 2024.

"En octubre tengo ganas de correr la Copa Latina en Buenos Aires, esa no me la pienso perder. Y después de que dejamos pasar esta oportunidad, otra de las chances que queríamos ver de encarar es los Grands (USA BMX Grands), que es el mayor circo (sic) de BMX del mundo, que se hace el 28 de noviembre en Oklahoma. Esa sería una muy buena oportunidad, es una competencia que si corrés en bicicleta al menos una vez en la vida tenes que ir", se ilusionó Fermín.

Mirá la nota completa: