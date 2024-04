¿Final anticipada?: la placa de nominados que podría definir el futuro de Gran Hermano

Con el juego entrando en su fase final, la casa de Gran Hermano (Telefe) encara la última recta para develar al ganador de la nueva edición. Con ese panorama, algunos jugadores se disputan el boleto a la última instancia. En ese sentido, la casa más famosa del país vivió una gala de nominación que podría definir el futuro del reality.

Tal como se vislumbraba en las horas previas a la gala, a raíz de la viralización de ciertos videos, este martes Gran Hermano descubrió un nuevo complot en la casa más famosa del país. Esta vez los involucrados fueron Martín y Coty Romero, quienes intentaron acordar sus votos mediante mensajes clave en unas hojas. Con el clima agitado, esto provocó un cambio trascendental en la votación.

Justamente, los primeros en ir al confesionario fueron Martín y Coty. Cada uno aprovechó su momento para disculparse con el Big, quien les había llamado la atención en la tarde y les había pedido que revelen los mensajes que habían intercambiado. Al saber que fueron descubiertos, ambos jugadores optaron por no revelar la estrategia que habían planeado, lo cual deja pensar que la pondrán en marcha más adelante.

Así las cosas, el Chino buscó dirigir sus votos lo más lejos de su táctica inicial. Por esta razón dio los nombres de Darío y Zoe. De igual manera, la correntina desvió sus votos en dos jugadores que representaban la estrategia opuesta: Martín y Bautista. Justamente, la joven acordó una unión con los Bros, razón por la cual le dio sus votos con la intención de no revelar su plan.

En ese sentido, Santiago del Moro explicó por qué el Big había decidido anular sus votos antes de que los jugadores fueran al confesionario: "Vale aclarar por qué se les anulan. Como les llamaron la atención para ver qué pasaba con las hojitas, él dice que no iba a complotar. Pero claro, lo agarraron entonces ya no importa a quién vota. Entonces él se da cuenta que si va y termina de confirmar ese complot, hubiera sido muy iluso de votar lo que decía las letras esas decían, o a Manzana, porque ya le habían llamado la atención. Va a pasar lo mismo que con Coty".

Sin embargo, lo que no sabía la correntina, es que alguien escuchaba todo lo que ella decía. En la habitación contigua se encontraba Bautista, quien gozaba de un beneficio por parte de Gran Hermano y podía espiar lo que cada participante votaba en el confesionario. Así, tras escuchar los votos de Coty, el conductor abordó al uruguayo y le consultó: "¿Te corrió un frío por el cuerpo cuando escuchaste los votos de Coty?".

Lejos de mostrar sus nervios, el joven expresó: "No, está bueno porque veo en qué postura está ella en cuanto a lo que hablamos del juego, por lo menos dijo un par de cosas que me sacan la duda de si estaba haciendo algo por atrás. Me da tranquilidad. Estoy anotando los votos".

La noche continuó con Furia, quien dijo los nombres de Coty y Martín. Luego fue el turno de Emmanuel, que votó a Bautista y Coty. Al igual que con la correntina, el comunicador le preguntó al uruguayo, quien contestó: "Emma no es ninguna sorpresa, yo con él la mejor personal, pero a nivel juego mi confianza nunca estuvo ni va a estar en él. A veces él te la juega que está todo bien y por adentro no pongo las manos en el fuego. Me sirve para reforzar el pensamiento que tenía. De Furia me encanta lo que dijo, entiendo que haya votado al Chino. A Coty la trato como una jugadora que vino".

Así las cosas, los jugadores votaron de la siguiente manera: Zoe (Juliana y Constanza), Florencia (Juliana y Coty), Dario (Florencia y Emmanuel), Virginia (Bautista y Martin), Mauro (Coty y Emmanuel), Nicolás (Federico y Emmanuel), Manzana (Coty y Martin) y por último Bautista (Emmanuel y Dario).

De esta manera, la placa quedó conformada de la siguiente forma: Coty, Bautista, Emmanuel, Martin, Juliana. La conformación de esta placa deja todo servido para un eventual duelo entre la correntina y la doble de riesgo, los personajes, a priori, más fuertes de este momento. (Teleshow)