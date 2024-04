Pablo Daguerre sostuvo que la marcha universitaria "no fue golpista, para nada"

Pablo Daguerre, concejal de Juntos, dijo esta tarde que la marcha universitaria realizada ayer en gran parte del país "no fue golpista" y sentenció que se debió a establecerse "contra de una decisión política que tiene que ver con los recortes presupuestarios del sistema universitario".

"Fue un timbre, un llamado de atención. El gobierno tiene que tomar el tema porque no puede confrontar constantemente con todos los sectores; en algún momento iba a encontrar un disparador", señaló.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, el edil aseguró que "la educación es transversal a cualquier ideología política" y expresó que "ayer hubo una movilización espontánea e independiente".

"El sistema puede ser mejorado, pero no debería generar este tipo de tensiones. Ese no es el camino. No fue una marcha golpista, para nada. Los gobiernos constitucionales están para terminar los mandatos", sentenció, a diferencia de su par Valeria Rodríguez, de Avanza Libertad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Miles de bahienses, entre estudiantes, docentes, autoridades educativas y vecinos autoconvocados se concentraron ayer por la tarde sobre la avenida Alem para participar de la marcha local en defensa de la educación pública y en contra del ajuste presupuestario dispuesto por Nación para el sector.

"Soy hijo de la universidad pública, no hubiese podido ir a estudiar a Buenos Aires si la UBA no hubiese sido pública. Uno es hijo de la meritocracia, de la movilidad social ascendente, eso hay que defenderlo. Esperemos que recapacite el presidente de la Nación", agregó Daguerre.

Y continuó: "Acá no está en debate la privatización, el gobierno lo ha dejado claro, pero tampoco me parece que hay que asfixiar los presupuestos universitarios".

"Acá hay una no actualización presupuestaria. No es necesario hablar de un arancelamiento en la medida que se genera como política pública un desfinanciamiento; la situación es insostenible en el tiempo", mencionó.

Por último, el concejal subrayó que "la universidad es pública, no arancelada".

"Debe seguir así. Podrán existir y mejorarse los sistemas de transparencias, pero el radicalismo va a estar en una posición absolutamente firme por más debate que se dé", completó.

Mirá la entrevista completa acá: