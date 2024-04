"Tuve cáncer y estoy sana": Graciela Alfano se refirió a una dura etapa de su vida

Graciela Alfano: "Me sacaron la tiroides y un riñón entero".

Hace poco menos de un año Graciela Alfano sorprendió al revelar que enfrentó serios desafíos de salud que incluyeron un diagnóstico de cáncer de riñón que llevó a la extirpación del tumor y del órgano afectado, seguido por una segunda cirugía relacionada con un problema de tiroides. Estos eventos marcaron un periodo significativo en su vida, el cual enfrenta con resiliencia.

A pesar de las adversidades, Alfano compartió su experiencia y perspectiva sobre la salud y la vida durante una entrevista con Catalina Dlugi en el programa de radio Agarrate Catalina, transmitido por La Once Diez.

Durante la conversación, articuló cómo estos desafíos la impactaron, al subrayar el papel inesperado que juegan ciertos escenarios en la vida, incluso las enfermedades.

Reveló que, a pesar de dedicar su vida al cuidado de su salud a través de la dieta, el ejercicio y el yoga, ya que considera a su cuerpo como una herramienta esencial en su carrera, se encontró enfrentando una situación de vida o muerte completamente inesperada. La metáfora que utilizó para describir su situación, al comparar los acontecimientos con un tsunami, reflejó la magnitud del impacto emocional y físico que estas experiencias le dejaron.

"Lo que sí podemos hacer es definir el modo, cómo vamos a atravesar eso que la vida nos presenta. Tuve un tipo de cáncer muy silencioso, porque uno puede tener los parámetros de la sangre muy bien, pero se ve en una ecografía. Por eso, quiero destacar lo buena que es la medicina preventiva, ojalá toda la sociedad pueda tener realmente acceso", afirmó.

En su caso personal, haberse cuidado durante toda su vida la ayudó a sobrellevar mejor esta enfermedad. "Para mí fue muy inesperado pero el médico me dijo 'gracias a que estás en el buen estado en que estás pudimos meterte en un quirófano en una semana y resolver todo esto'. Porque no olvidemos que yo tengo 70 años, soy una señora grande, añosa. Fueron casi 900 gramos que me sacaron entre riñón y el tumor, porque este tipo de cáncer crece de adentro hacia afuera con lo cual tuvieron que sacarme el riñón entero", destacó.

Luego, agregó: "Fue una cirugía mayor, quedé con una anemia importante, había que levantarme de ese lugar, y una vez que estuve más o menos recuperada, el médico se tomó otro mes más por precaución porque lo que puede ser grave en estos casos son las infecciones. Entonces para volver a meterme en el quirófano por un problema de tiroides los especialistas tenían que estar seguros. Esta segunda operación fue por medio de la encía, ya no se corta más como antes. La cirugía fue muy precisa porque yo la tenía sobre el nódulo vocal, si hubiera salido mal yo hoy estaría muda".

Es en medio de este panorama que en las últimas horas Alfano compartió un video en el que destacó: "Tuve cáncer y estoy sana. Conozco lo que es, el impacto psicológico y el esfuerzo físico de atravesar y convivir con esta enfermedad”, tras ello, realizó un pedido muy especial: “Por lo tanto les pido que colaboren con la Fundación Solidaridad Cáncer que ayuda con una dificultad muy común en los pacientes que es la de conseguir los medicamentos".

Respecto de cómo atravesó este proceso, Graciela se refugió en sus hijos y en sus amigos. "En ese momento, mis hijos entraban después de la cirugía y tenían una cara de susto tremenda. Entonces, si bien yo estaba débil y con algunas incapacidades, me puse a apoyarlos yo a ellos, y eso de poder hacer algo por el otro me dio una energía y una fortaleza, porque pude salir de la cosa egoísta", reconoció. (Teleshow)