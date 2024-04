Vega: "Detrás de todo esto hay una campaña de desprestigio del sistema universitario"

Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, ratificó esta mañana que su institución acompañará la marcha prevista para mañana martes en defensa de la educación pública.

"Tuvimos una reunión conjunta con referentes de la UTN y la UPSO y hemos acordado acompañar esta marcha que se propuso desde el Consejo Interuniversitario Nacional. Teníamos que visibilizar esta terrible problemática que estamos atravesando", mencionó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Vega sostuvo que el supuesto acuerdo con el Gobierno nacional "no existió, no nos han convocado todavìa y oficialmente no tenemos nada".

Asimismo, sobre la idea de auditar a las universidades, el rector aseguró que "detrás de todo esto hay una campaña de desprestigio del sistema universitario"-.

"En la UNS tenemos un esquema de auditoría interna que se aprueba a través de la SIGEN. A su vez, estamos auditados por el Congreso. Sumado a eso, en mi gestión puse cargo, como auditor, a una persona de la lista opositora para que todo sea transparente. Así que, me parece que hay desinformación porque todas las universidades estamos auditadas por la Auditoría General de la Nación", explicó.

"Compartimos absolutamente toda la información y el sistema es transparente —continuó—. El 95 % del presupuesto son gastos salariales; la plata va a los docentes. Los gastos de funcionamiento son claramente insuficientes. Puedo hablar por nuestra realidad, si en otra universidad no es así se debe llevar a la justicia".

En tanto, compartió un dato para sostener su posición.

"En la UNS hace 20 años teníamos 3.000 estudiantes nuevos al año, hoy estamos en unos 7.000. La planta docente se incrementó solamente en un 30 %, con una clara sobrecarga del sistema", detalló.

"Los docentes se pusieron al hombro el incremento de la oferta académica. Una universidad no es un enseñadero (sic); no es lo mismo que una educación terciaria, no damos clases solamente. Eso requiere recursos importantes", completó.

Cómo será la Marcha Nacional Universitaria de este martes

Sectores estudiantiles, docentes, científicos y no docentes marcharán para visibilizar la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, según comunicaron. Se trata de una actividad que tendrá su epicentro en Buenos Aires y se replicará en todo el país, incluida nuestra ciudad.

En Bahía Blanca la concentración será a las 17.30 en la esquina de Alem y 11 de Abril, marchando luego hacia el playón de Alem 1253, donde se culminará con la lectura del documento nacional y la actuación de Karen Arranz y Alejandro Lavigne, y del Coro de la UNS.

La iniciativa de realizar esta actividad partió de la Federación Universitaria Argentina, representante de los frentes estudiantiles; y contó con la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores y rectoras de todas las universidades públicas; del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, representante de los docentes, y de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Desde la UNS informaron que el presupuesto universitario de este año es el más bajo desde que se lleva registro (1997) y la caída interanual en su ejecución fue del 34,4 %, según detalló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).