Ya está en marcha el nuevo sistema de Habilitaciones Comerciales en la ciudad

Con el objetivo de agilizar trámites burocráticos y darle solución a un reclamo de vieja data, el municipio puso en funcionamiento esta semana el nuevo sistema de Habilitaciones Comerciales, que en apenas 48 horas otorga una permiso provisorio para que ese emprendimiento pueda comenzar a funcionar.

Según se anunció, desde ahora la habilitación se podrá gestionar de forma 100% online a través de la página del Municipio (www.bahia.gob.ar/habilitaciones/).

“La idea es que el comercio pueda iniciar el trámite de habilitación desde el domicilio, logrando de esa manera articular la gestión entre el comerciante y el municipio. Y luego se constatarán todos los tramites realizados”, explicó Carlos de Vadillo, secretario de Economía de la comuna, en la conferencia de prensa de lanzamiento.

Cabe remarcar que hasta antes de la puesta en marcha de este nuevo sistema, no había habilitación hasta que no se presentaba toda la documentación en forma presencial y no se hayan realizado todos los controles que marca la ordenanza.

“Aquí la idea es que en 48 horas el comercio ya esté funcionando”, amplió el funcionario.

Precisamente, el intendente Federico Susbielles destacó la importancia de acompañar a comerciantes, emprendedores y pymes de la ciudad que apuestan por el desarrollo de Bahía Blanca.

“Este nuevo sistema va en línea con el esquema de modernización del Estado, de pensar en quien está emprendiendo, para mantener el movimiento económico y niveles de empleo en la ciudad".

Y añadió: "es importante que el comerciante sepa que puede empezar a operar rápidamente y en los 30 días posteriores los inspectores irán a constatar esa información que subieron a la página web".

De la conformación de este proyecto participaron varios estamentos del municipio, como Planeamiento Urbano, Habilitaciones, Catastro y Sistemas.

“También lo trabajamos con los colegios profesionales, la Cámara de Comercios, la comisión de jóvenes profesionales, y varias otras organizaciones. Paralelamente, estamos atentos a las sugerencias para seguir agilizando el sistema”, dijo De Vadillo.

"Nuestra premisa es hacer más eficiente los trámites e ir en busca de una despapelización completa del Municipio y en ese camino vamos sumando distintos pasos como éste", manifestó Ricardo de Weerth, subsecretario de Tecnología Gubernamental y Control de Gestión.

"Cumplimos con la premisa que fijó el intendente de tener un sistema de habilitaciones ágil. A quien invierte tenemos que limpiarle el camino y abrazarlo, eso estamos tratando y en función de eso vamos a avanzar", agregó De Vadillo, quien señaló que la habilitación de restaurantes y comercios con manipulación de alimentos es la misma.

“Deben cargar los documentos laborales y el resto de los requisitos igual que cualquier otro comercio”.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Juan Carlos Starobinsky, en representación de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios y Ricardo Rabbione por la Unión Industrial Bahía Blanca, quienes reconocieron la agilidad del nuevo sistema.

“Es una gran noticia porque es un reclamo de vieja data, mayor cantidad de pymes abiertas, mayor cantidad de empleos, es una buena noticia para todos. La desburocratización de este sistema que trababa muchísimo la apertura de nuevos negocios, y el agradecimiento a la gestión de Federico Susbielles", destacó Starobinsky.

Paso a paso

1) Ingresar una partida válida para iniciar el trámite.

2) Cargar la dirección real donde se ubicará el negocio.

3) Elegir el o los rubros al que pertenece el negocio.

4) Indicar la superficie que se desea habilitar.

5) Subir la documentación requerida

En tanto, en https://www.bahia.gob.ar/Habilitaciones/SimuladorFactibilidad/ se pueden consultar el tipo de comercio a habilitar en el inmueble seleccionado.

Ingresando por número de partida o domicilio del mismo, se desplegará una lista de las actividades para la zona urbanística de usos comerciales permitidos y los requisitos necesarios para la apertura del local y obtención de la de habilitación correspondiente.