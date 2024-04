Taylor Swift presentó The Tortured Poets Department, su nuevo álbum musical

En medio de su receso de The Eras Tour, el cual retomará el próximo 9 de mayo en Francia, Taylor Swift presentó su onceavo álbum de estudio, The Tortured Poets Department. La estadounidense había anticipado su lanzamiento durante la entrega de los Premios Grammy 2024, que se celebró el pasado 4 de febrero.

“Quiero agradecer a los fans contándoles un secreto que he estado guardando durante los últimos dos años. Mi nuevo álbum sale el 19 de abril”, había dicho en esa oportunidad. De acuerdo con Spotify, ya puede escucharse desde la 1 de la madrugada de este viernes.

Después de anunciarlo públicamente, subió a sus redes sociales la portada del disco. La imagen rompió el récord de ser el posteo que más rápido superó el millón de “me gusta” en la historia de Instagram.

A los pocos días del anuncio, Taylor compartió los nombres de los 16 temas musicales que componen el nuevo álbum. Además, dio a conocer que la edición Deluxe - The Manuscript Edition incluirá una pista adicional con el mismo nombre.

Durante sus shows en Australia dio a conocer que saldrían otras dos ediciones de lujo tituladas The Bolter Edition y The Albatross Edition, con canciones homónimas en cada una de las ediciones. El pasado 2 de marzo dio a conocer que habría otra edición Deluxe titulada The Black Dog Edition, con otro tema musical titulado de la misma manera.

Previo al lanzamiento del disco, reveló que este viernes saldrá el video oficial de “Fortnight”, el tema musical que cuenta con la colaboración de Post Malone.

Taylor Swift hizo un anuncio sorpresa sobre “The Tortured Poets Department”

Dos horas después del lanzamiento, Taylor Swift dio a conocer que The Tortured Poets Department es en realidad un disco doble que cuenta con 31 canciones en total. Su nombre es TTPD: The Anthology y saldrá a la venta este viernes.

Este mega álbum incluye las canciones exclusivas en vinilo The Black Dog, The Albatross, The Bolter y The Manuscript, anunciadas anteriormente, además de muchas canciones nuevas.

“Es una antología de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales. Este período de la vida del autor ya ha terminado, el capítulo está cerrado y tapiado. No hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado”, escribió Swift sobre su nuevo disco.

“Y tras reflexionar más, un buen número de ellos resultaron ser autoinfligidos. Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven santas en forma de tinta en una página. Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella. Y luego lo único que queda es la poesía torturada”, cerró.

Los detalles de “The Tortured Poets Department”

En las últimas horas, Taylor publicó un video con los detalles de la esperada producción. En las imágenes se pueden ver en un pizarrón la fecha de salida y los horarios. El 8 de abril, el día del eclipse solar total, Swift compartió un par de versos de una canción: “Crowd goes wild at her fingertips, half moonshine, full eclipse”.

Días después, reveló palabras escondidas en las letras de algunas de las canciones que aparecen en sus playlists sobre rupturas.

Sobre el título del trabajo, los y las swifties comenzaron a analizar su origen. Algunos creen que la estrella tratará sobre su antigua relación de seis años con el actor británico Joe Alwyn. Otros aseguran que algunos temas refieren a su relación pasajera con Matty Healy.