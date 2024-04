Foro Llao Llao: Javier Milei defenderá su plan económico frente a 150 empresarios que esperan señales claras

El presidente Javier Milei será el protagonista de la última jornada del Foro Llao Llao y defenderá la marcha de su gobierno a cuatro meses del inicio de su mandato, ante una platea ejecutiva de 150 empresarios que transitaron el primer día y medio de este espacio con la intención de discutir los grandes temas regionales y globales con vista al futuro, pero que bajará al llano de la coyuntura cuando el jefe de Estado diserte después del mediodía.

“Tenemos preguntas para hacerle, pero no podemos adelantarlo”, se excusó Guibert Englebienne, cofundador hace más de 20 años de Globant y uno de los participantes habitués del foro. “El objetivo es siempre tener una mirada de futuro”, consideró el empresario.

Milei llegó pasadas las 21 al aeropuerto de Bariloche luego de volar desde Buenos Aires con el Tango 11, en su primer viaje presidencial que no realiza con un vuelo comercial regular. Hace algunos días el Gobierno comunicó que por cuestiones de seguridad el jefe de Estado dejaría de tomar aviones de línea. Tras pisar suelo barilochense, llegó hasta el hotel Llao Llao en helicóptero, acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

El presidente pasará la noche en la suite presidencial, una de las habitaciones más lujosas del establecimiento, y hablará al mediodía ante 150 CEOs de distintos sectores pero con preponderancia especial del sector tecnológico y los unicornios argentinos.

El jueves por la noche la cena con los hombres y mujeres de negocios fue animada por el presidente paraguayo Santiago Peña, un día después del paso del uruguayo Luis Lacalle Pou. Peña, en diálogo con la prensa antes de la velada, consideró que su relación con el jefe de Estado argentino es “buenísima”, dijo que el proceso de ajuste de la economía trajo beneficios a Paraguay porque la caída de la brecha cambiaria hizo bajar el contrabando de productos por la frontera y por ese desplome en la cantidad de productos argentinos que se venden en los comercios paraguayos hizo mejorar la producción fronteras adentro.

“La relación personal es buenísima yo ya me reuní en tres oportunidades con él, tenemos un diálogo fluido tanto a nivel de presidente, de cancilleres, de ministros. Entendemos que Argentina está llevando adelante las reformas, los procesos legislativos y en eso nosotros queremos ponernos en el grupo de países que tenemos paciencia y que queremos que las cosas se normalicen y en eso podemos esperar un poco más”, afirmó Peña.

Consultado sobre la posibilidad de una dolarización de la economía, el presidente paraguayo, que es economista -fue director del banco central y ministro de hacienda-, aseguró que “desde la óptica de un economista paraguayo la dolarización no tiene sentido ahora no podemos negar que en otros países y que en el caso de la Argentina tener un ancla nominal, un ancla real. Una moneda fuerte puede ayudar, ayudó en su momento la convertibilidad, no podemos negar que la convertibilidad después de muchos años de inestabilidad monetaria ayudó en la década de los 90 a la Argentina así que no hay que descartar, pero esto obviamente es una consideración muy particular de Argentina”.

Otros temas de agenda están en discusión: la deuda que la Argentina acumula con Paraguay por pagos atrasados de energía eléctrica generada por la represa binacional de Yacyretá, que Peña estimó en los 200 millones de dólares, y la hidrovía.

Además del cierre de Milei que será el mediodía, uno de los últimos paneles tendrá como protagonista a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que junto con Roberto Sallouti del banco brasileño BTG Pactual, cerca de las 10 de mañana realizarán una charla informal que se denomina Fireside Chat, un anglicismo usado para referirse a una conversación informal y que debe su origen en los discursos de Franklin Roosevelt que los estadounidenses escuchaban al lado de la chimenea durante la década del 30.

Más temprano, tres emprendedores formarán parte del panel "Diseñando el futuro": Tarek Ali Zaki, de OncoPrecision, Jairo Trad (Kilimo), Matías Viel (Beeflow). Más adelante el programa prevé una exposición sobre el ecosistema cripto (crypto, blockchain y real-world assets) con Rodrigo Benzaquen (BoulderTech) y Sebastián Serrano (Ripio). Por último, justo antes de Milei, hablarán el científico Daniel Rabinovich y Diego Martins, que animarán el panel "La inteligencia artificial golpea tu puerta".