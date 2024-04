“¿Tiene que hacerse cargo Milei?”: Francos desligó al Gobierno del conflicto de las universidades

Minutos después del multitudinario abrazo simbólico al Hospital de Clínicas de la UBA y en medio del reclamo de las universidades nacionales por el recorte presupuestario, el ministro del Interior, Guillermo Francos, desligó al Gobierno por la falta de fondos.

"Me hace un poco de ruido que justo ahora se planteen estas dificultades en el Hospital de Clínicas que son históricas, vienen de mucho tiempo. Hace 25 o 30 años que en la Ciudad se plantea la crisis del Hospital de Clínicas", cuestionó Francos, en referencia al reclamo que los médicos y profesionales del hospital escuela que es un emblema de la UBA realizaron frente al edificio.

En esa línea, y lejos de intentar bajar el tono a la polémica, el funcionario preguntó: "¿Tiene que hacerse cargo el Gobierno de Milei de un problema del Hospital de clinicas que viene de hace 30 o 40 años atrás? ¿Tiene que hacerse cargo Milei del desfinanciamiento de la universidad pública?".

Francos reclamó despolitizar el conflicto pero enseguida advirtió que las universidades han sido "un vehículo de utilización partidaria para algunos sectores".

Sin dar mayores precisiones sobre los sectores que, según él, se beneficiarion políticamente desde la universidades, Francos pidió investigar si es que desde esas casas de estudio no se convirtieron "en un lugar donde se ha generado trabajo artificial, innecesario".

"Es un momento complejo para todos los argentinos y es importante despolitizar el conflicto. Las universidades han sido instrumento importante para la formación de profesionales de la Argentina pero también ha sido un vehículo de utilización partidaria para algunos sectores que se han dedicado a hacer política", enfatizó.

Insistió el ministro que la universidad "ha sido instrumento de la política, y basta ver la cantidad de trabajadores que tiene la universidad, profesores universitarios, no universitarios, hay de todo", y agregó: "Por qué no nos fijamos bien y así como el Estado ha ajustado sus cuentas... ¿Por qué no nos dedicamos a analizar si las universidades nacionales no se han convertido en un lugar donde se ha generado trabajo artificial, innecesario?".

Para Francos, "una parte del gasto que tiene la universidad pública tiene mucho que ver con eso. Y cuando hay que ajustar los gastos hay que ajustarlo en todos lados". (Clarín)