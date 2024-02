Patricia Bullrich propuso un "rediseño político" en el Gobierno y dudó que "Scioli esté alineado"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insinuó este jueves la posibilidad de un "nuevo rediseño político" en el Gobierno, que contemplaría la inclusión de Pro como una facción integrada al Ejecutivo liderado por Javier Milei.

En diálogo con LN+ sobre la necesidad de un rediseño político para incorporar una nueva configuración con los sectores de Pro y La Libertad Avanza (LLA), Bullrich manifestó: "Eso se viene porque la idea es la que tiene que regir, no las estructuras políticas. La idea como es muy similar y estamos caminando juntos".

"No me quiero apurar. Es un tema a debatir", añadió la ministra, pero enfatizó: "Yo empujo para ese lado sin duda. Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio".

Según indicó la propia Bullrich, "hay muchísimos nombramientos que faltan". "Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro", acusó la titular del Ministerio de Seguridad.

"¿Todavía hay ñoquis de La Cámpora?", preguntaron. "Por supuesto", respondió Bullrich, quien también señaló a Daniel Scioli, recientemente nombrado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo la órbita del ministro del Interior, Guillermo Francos.

"No sé si Scioli está alineado"

"Pienso que es importante que toda la gente que esté en el Gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté alineada con el Gobierno. No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente", criticó Bullrich.

Y agregó: "Toda su gente es la que el otro día se levantó a festejar que se hubiera votado en contra de la ley [ómnibus]. Entonces, ¿qué es? ¿un premio personal? ¿Es un amigo? El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa".

Ley ómnibus

Ante la pregunta sobre si los funcionarios del Gobierno que provienen del Partido Justicialista (PJ) cordobés deben dejar el gobierno debido al voto en contra de los legisladores de ese partido en algunos artículos de la ley ómnibus, Bullrich afirmó que deben decidir "con quién están".

"Los funcionarios que responden al gobernador de Córdoba o que son parte del proyecto de Córdoba, si están con el Gobierno tienen que estar con el gobierno. Si no, tiene que estar al lado del gobernador de Córdoba. No pueden ser oposición y oficialismo al mismo tiempo", dijo en referencia a figuras como el titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, quien está casado con Alejandra Torres, legisladora cordobesa alineada con el gobierno provincial que votó en contra de algunos artículos de la ley.

Milei retuiteó un mensaje en X que sugería que Giordano "debería ser echado inmediatamente".

"Llaryora no es un enemigo", dijo Bullrich, pero, resaltó que "es una persona que se comprometió a votar determinados cambios y no los votó". "Carolina Píparo votó en contra de un artículo... Hay que alinear a la gente", cerró. (Perfil)