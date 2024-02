Diego Martínez: "Intentamos ser protagonistas y tener el control del partido"

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, tras la contundente victoria del “Xeneize” ante Tigre por 2 a 0, expresó que su equipo “no se ata a un sistema”, que intenta "ser protagonista y tener el control del partido”



“No nos atamos a un sistema. Hemos cambiado el dibujo por el muy buen momento de algunos jugadores. Intentamos ser protagonistas y tener el control del partido. Queremos ser un equipo equilibrado y que el control se traduzca en situaciones de riesgo. Creo que el otro día y hoy lo logramos en cuanto a rendimiento”, expresó el exentrenador de Tigre y Huracán.



Por otro lado, ante la pregunta de cómo se encuentra el uruguayo Edinson Cavani, quien quedó marginado del cotejo por una molestia muscular, el DT dijo: "Edi (Cavani), por suerte, está bien. Los estudios nos dieron buenas noticias, que no era tan grave. Lo evaluaremos en estos días que tenemos, que son pocos, de acá al partido con Defensa si puede estar disponible”, precisó.



“Hicimos un buen partido, volvimos a repetir cosas del último partido con Sarmiento. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo difícil, que íbamos a tener poco espacio e iba a ser difícil tener el control, pero lo entendimos bien y pudimos encontrar los espacios que Tigre nos dejaba", analizó Martínez, que logró su primera victoria oficial al mando del club de la Ribera.

“El equipo no sufrió en la fase defensiva y generó situaciones, fue un buen partido en líneas generales y nos vamos contentos por poder lograr los tres puntos, lo necesitamos porque al rendimiento hay que acompañar con resultados”, agregó.Además, el entrenador hizo una evaluación del partido del último refuerzo del Xeneize, el marcador de punta Lautaro Blanco, quien llegó desde el Elche, de España."El partido de Lautaro me gusto muchísimo. Cuando la gente del club me dijo que estaba la posibilidad de que venga, no lo dudamos. El haberlo visto como entrenador y poder hablar con él, lo vi muy serio y muy enfocado en lo que quiere. Es un lateral de los que nos gusta a nosotros, que son mixtos, que miran el arco de enfrente pero también son agresivos en los duelos defensivos. Creo que hizo un buen partido”, describió.“Con respecto al mercado de pases, lo hablamos con la gente del club y estamos con intención de aprovechar las posibilidades que tengamos en traer algún jugador", cerró Martínez, en torno a la posibilidad de incorporar un futbolista más antes del viernes. (Télam)