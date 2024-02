Mauro Laspada, la estatua que se viene y porqué no trabajaría en Olimpo

“Podríamos estar charlando diez horas”, coincidimos con Mauro Laspada, quien vía zoom y desde la capital salteña, donde reside desde 2019, estuvo de invitado en el programa El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Entre anécdotas y los recuerdos como líder y capitán de aquellos equipos de Olimpo que escribieron una parte grande de la historia aurinegra a principios de la era 2000, el ex central puntaltense, que cuenta con su propia Academia de fútbol formativo (inclusiva y mixta), además de haber montado un pyme de venta de subproductos agrícolas, se refirió a la estatua que un grupo de hinchas ya diseñó y cuya foto circula por las redes sociales.

“Es una locura linda, si se concreta, es darle más valor a lo que yo siento por los seguidores de Olimpo, a los que me escriben y a los que siempre me tienen en cuenta, a ellos agradecimiento eterno”, sostuvo el “Pelado”, quien aseguró que no se dedicará más a la dirección técnica.

“El fútbol hoy está desvirtuado y no me llevaría con todo lo que pasa, quiero estar tranquilo, y con lo que hago está bien”, relató, yendo un poco más allá y sentenciando que “en Olimpo fui feliz, me dio todo, conseguí más de lo que esperaba lograr, los hinchas me adoran, a donde sea me reconocen por mi pasado en el club, cada vez que voy a Bahía algunos me hacen emocionar con lo que me dicen, y todo eso no lo quiero perder, ¿se entiende lo que digo?”.

Por las dudas lo explicó: “es un fútbol tan exitista, lo que menos quisiera hacer es irme a quemar a Olimpo, capaz que en una mala campaña o en un mes de malos resultados, ese amor incondicional de ellos hacia mi y de mi hacia ellos se termina, y es lo que no quiero”.

Mirá la nota completa: