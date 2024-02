Christopher Nolan se declaró fan de Rápidos y Furiosos: cuál es su película preferida de la saga

Christopher Nolan confesó, sin vergüenza, ser un gran admirador de la icónica saga de autos Fast & Furious (Rápidos y Furiosos). Se trata de uno de los directores más aclamados en la industria cinematográfica por sus trabajos como la recientemente nominada al Oscar, Oppenheimer; la trilogía del Batman de Christian Bale; Interestelar; El Origen; Tenet y Dunkerque, entre otras.

Fue en diálogo con Stephen Colbert para The Late Show donde el cineasta promocionó Oppenheimer pero además se animó a confesar un dato interesante sobre sus gustos cinéfilos. Y es que el entrevistador le preguntó sobre sus “guilty pleasures” (placeres culposos) a la hora de ver películas.

“No me avergüenzo de ser fan de la saga Fast & Furious", contestó contundente. La respuesta descolocó a Colbert, quien le confesó que no había visto ninguna película. A lo que el cineasta le contestó: “Es una franquicia de acción tremenda... ¿Nunca has visto ninguna de las películas? Yo las veo todo el tiempo. Las adoro. Me sorprende que nunca hayas visto una. Es sólo en las últimas donde se desarrolla un arco y una mitología específicos”.

Tras esto, el director le aconsejó con cuál empezar a ver la saga: “Yo empezaría con Tokyo Drift” y la vería como una única película, para ir calentando".

La saga está compuesta por 12 películas en total. La última de ellas, Fast X: Parte 2 se estrenará en los cines el 4 de mayo de 2025. (NA)