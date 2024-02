“Pato” Linares: “Estoy con ganas de seguir ganando títulos y prestigio”

A punto de cumplir 41 años, Walter Linares sigue siendo codiciado por los principales equipos de la Liga del Sur. El “Pato” tuvo una destacada temporada 2023 con su querido La Armonía, pero esta vez el llamado de Huracán lo tentó.

El ahora estratega llega para aportarle la pausa justo al Globo, que quiere ser gran protagonista como en el 2023.

--¿Por qué decidiste ir a Huracán?

--Tome la decisión pensando en la familia, buscando un futuro mejor. Y me gustó la propuesta de estar en un equipo que va a ser protagonista; y también es un plus que a esta edad pueda volver a jugar un torneo Federal.

--¿Te costó tomar la decisión?

--Me costó mucho tomar la decisión porque estaba cómodo en mi club, donde disfruté cada día desde que pegué la vuelta y fui muy feliz. Pero, a veces, hay que tomar decisiones en base a distintas situaciones familiares que uno vive.

--¿Qué pusiste en la balanza?

--Lo primordial siempre es la familia y el bienestar de ellos. Sinceramente, fue fundamental para ponerlo en la balanza y decidirme por este cambio.

--¿En qué momento de tu carrera estás?

--Me encuentro en un buen momento, motivado, con ganas de seguir ganando títulos y prestigio. Llegué a un gran club y con muy buenos jugadores.

“Gracias a Dios, el año pasado terminé muy bien, sin lesiones y jugué todos los partidos los 90 minutos. Eso me motiva mucho más para esta temporada”.

--¿Están obligados a ser protagonistas con Huracán?

--Siempre uno quiere ganar y estar en la pelea por el título. Vamos hacer una gran pretemporada para estar bien físicamente y dar pelea en el campeonato. Se mantuvo la base y se reforzó muy bien para estar entre los protagonistas.

--¿Cómo ves el armado de los equipos?

--Va a ser un torneo duro, como siempre. La mayoría se reforzó bien y, tanto en la A como en la B, van a estar lindos los dos torneos. Creo que será un campeonato muy competitivo y tendremos que hacernos fuertes de local para poder ganar el título.

--¿Quiénes pueden ser los candidatos al título?

--Poner un candidato es difícil, ya que todos los equipos se reforzaron y la mayoría mantuvo la base del año pasado. Creo que será un torneo peleado hasta las últimas fechas.

--¿Qué te genera que sigan buscándote a la edad que tenés?

--La verdad que es una linda sensación es que a mi edad me sigan buscando. Me motiva y mucho; además todavía siento hambre de querer seguir ganando títulos. Sería algo hermoso poder sumar otro logro más a mi carrera.

--¿Cómo será enfrentar a La Armonía?

--Siempre es difícil enfrentar al club que soy hincha y amo, pero soy muy profesional y siempre quiero ganar. No me gusta perder a nada, ni con mis hijos cuando hacemos juegos, ja, ja.

--Hay varios jugadores con mucho recorrido en el Globo. ¿Eso puede ser determinante?

--Huracán tiene jugadores determinantes y claves. Brian (Scalco) es el mejor hace años y volver a compartir vestuario y cancha con él será algo hermoso. Además, llegaron refuerzos de jerarquía y recorrido. Si ensamblamos las piezas rápidamente, correremos con ventaja.

--¿Qué sensación te dejó ese subcampeonato en el Apertura del año pasado casualmente contra Huracán?

--Ufff…; estuvimos tan cerca de poder ganarlo. Sinceramente, hubiese sido soñado logar un torneo de la A para el club y para mí que lo amo. Nos tocó jugar contra un gran equipo como Huracán; dolió y mucho más perder por penales.

--¿Se te cruzó la idea del retiro en algún momento?

--En este último tiempo, se me cruzó bastante. Incluso, en el torneo que ascendimos, había dejado y, de hecho, no hice la pretemporada. Había abandonado, pero cuando me enteré que el torneo llevaría el nombre de mi hermano “Turco” Apud (Claudio) quería que el trofeo se quede es su casa. Y al día siguiente ya me puse a entrenar para poder lograrlo; fue un camino largo y duro con sensaciones y presiones internas muy fuertes, difícil de manejar. Pero valió la pena el esfuerzo, fue y será mi mejor satisfacción. Incluso, al trofeo lo robé y lo tengo en mi casa, ja, ja. Y lo abrazo todos los días.

--¿El hincha velezano se puede ilusionar que ese momento llegue en tu club?

--Le debo muchísimo al club. Me enseñó valores, me dio la oportunidad de jugar en Primera y siempre le voy a estar agradecido. Dios quiera que pueda retirarme en el club de mis amores.

