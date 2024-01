La pregunta del “millón”: ¿Sansinena va a jugar el Federal A?

No hay ningún indicio, ni de la dirigencia ni de Dámaso Larraburu, quien maneja el fútbol a nivel profesional en Sansinena. ¿Participará en la edición 2024 del torneo Federal A? Es la pregunta que corre de boca en boca a dos meses y 24 días para el inicio de la competencia.

“Estoy igual que ustedes, no sé nada, últimamente no me llamó Dámaso”, fue la aclaración de Sebastián Polla, el DT del conjunto cerrense en el último torneo.

Según pudo averiguar La Nueva., el último contacto entre el máximo directivo y el entrenador fue a principios de este mes, y entre varios temas, le dio a entender que “si Sansinena hacía fútbol a nivel Federal, él iba a seguir siendo el orientador”.

“Hasta ahí sé, por el momento estoy en la dulce espera, sin trabajo y con algunas propuestas que llegaron de la zona y de otros puntos lejos de Bahía, aunque mi intención es no moverme de mi ciudad”, señaló “Seba”, proyectando el ciclo lectivo 2024 en las Escuelas secundarias donde dicta clase y aguardando el desembarco (al predio de Rómulo Severini) del Centro de Entrenamiento y Capacitación de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, del cual es parte como “Profe”.

“Tengo ganas de seguir dirigiendo, por eso mantengo la esperanza de que algo va a salir”, despachó.