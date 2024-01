Liniers, el único de la A que comenzará hoy con la pretemporada

Liniers, que estrenará DT, comenzará hoy con los trabajos de pretemporada 2024.

En la máxima división, el chivo será el primer adelantado ahora con Hernán Rosell como entrenador en lugar de Pablo Landeiro.

El zaguero Lucas Der Meguerditchian (ex Huracán de Ingeniero White), lateralista Matías Medina (Tiro Federal) y el delantero Alejandro Leiva (ex Sansinena) son las caras nuevas, aunque no serían las únicas.

El 3. Matías Medina será una de las caras nuevas del chivo.

Están en negociaciones con el defensor Santiago Palacios, el enganche Iván Tello y el delantero Agustín Seisdedos, cuyos pases pertenecen a Olimpo.

Ya confirmaron su continuidad varios elementos, entre ellos los que estuvieron disputando el Federal Amateur como los arqueros Valentino Torres (Independiente de San Cayetano) y Bruno Falcioni (Sporting), el volante ofensivo Mássimo Monti (Sporting), el mediocampista Valentín Jouglard (Sporting), el defensor Iván Fernández (Deportivo Villalonga) y los atacantes Mariano Mc Coubrey (Huracán IW) y Julián Monteverde (Deportivo Villalonga).

A su vez, seguirán los defensores Gabriel Ullmann y Boris Herrera (jugó el segundo semestre del 2023 en Atlético Monte Hermoso).

En tanto, el pibe Ciro Córdoba jugará en la cuarta división de Lanús.

El resto

Sporting, Huracán y Olimpo comenzarán este jueves con los entrenamientos.

El rojinegro mantuvo a Nicolás Ballestero como DT y apuesta a pelear arriba. Es uno de los elencos que más se reforzó en la A.

Incorporó a los atacantes Franco Pane (ex Bella Vista) y Leandro Jeva (Huracán), los medicampistas Matías Gutiérrez (Chacarita de Azul), Alejandro Otero (Bella Vista) y Gregorio Schaab (inferiores de Lanús) y los defensores Erico Walker (Bella Vista) y Franco Bocca (Rosario Puerto Belgrano).

Mudó sus goles. Franco Pane jugará en Sporting en el 2024.

A su vez, se aseguró la continuidad de Hernán Herrera (arquero), Lisandro Mércuri, Lautaro Bartoloni y Nicolás Pacheco (defensores), Ignacio Burgos, Juan Cortez, Matías Ehulech y Alan Palavecino (mediocampistas) y Matías Malmoria y Maximiliano Meza (delanteros).

Además, regresó el volante central Genaro Siracusa (Libertad) y está en busca de sumar un arquero.

No continuarán los defensores Matías López (Libertad) y Horacio Balbuena (Juventus FC de Nicaragua), los medicampistas Emanuel Gonzalía (La Armonía), Brahiam Cuitiño (Libertad) y Marcelo Castellano (Unión de Tornquist) y el delantero Alan Nungeser (Rosario Puerto Belgrano).

Por su parte, Huracán –con la continuidad de Federico Gómez Peña y con Franco Antognoli como ayudante de campo principal en reemplazo de Hernán Rosell— se juntará este jueves para los controles de rigor y luego descansarán hasta el lunes 5.

En las últimas horas, se hizo de los servicios del talentoso Walter "Pato" Linares, ex La Armonía.

También llegaron los defensores Agustín Restiffo (ex Tiro Federal), Luciano Torres (ex Olimpo y de último paso por las inferiores de Estudiantes de La Plata) y Lautaro Sejter (Olimpo), el mediocampista Franco Lefiñir (Liniers) y el atacante Federico Pinedo (Villa Mitre).

El 5. Franco Lefiñir llegó al Globo.

La idea del Globo es incorporar un marcador central más y dos centrodelanteros.

Además, continuarán en el club los arqueros Nahuel Durán y Ezequiel Alonso, el defensor Alejo Paz, los mediocampistas Luciano Trídico, Leonel Navarro, Marcelo Erbín, Franco Sangronis y Lautaro Miramonte y el atacante Brian Scalco.

Por otro lado, se alejaron los defensores Julián Pérez (Rosario), Lucas Der Meguerditchian (Liniers), Facundo Aguirre (volvió a Olimpo), Erick Lischeske (Club Darregueira), el mediocampista José Lincopan (Libertad) y los delanteros Leandro Jeva (Sporting), Gastón Santillán (Libertad) y Nicolás Achigar.

En tanto, Olimpo será otro de los planteles que pondrá primera este jueves, a órdenes de Gastón Sancho.

Sumó el atacante Joaquín Bahía (ascenso del fútbol italiano, ex Liniers y Sansinena, entre otros) y regresará tras el préstamo Facundo Aguirre (marcador central, Huracán de Ingeniero White).

En contrapartida, se irían Santiago Palacios, Iván Tello y Agustín Seisdedos, pretendidos por Liniers.

Los demás elencos comenzarán a trabajar el lunes 5 de febrero.

La Armonía, elenco que conduce Rodolfo “Fito” Cuello, incorporó al arquero Matías Salvarezza (ex Liniers y de último paso por Atlético Monte Hermoso), a los mediocampistas Emanuel Gonzalía (Sporting) y Alan Gigena (Tiro Federal) y los atacantes Nahuel Sánchez (La Armonía) y Agustín Jiménez (ex Ferroviario de Dorrego).

Retorno. Matías Salvarezza volverá el fútbol liguista.

Se alejaron Ignacio Torres (arquero, se retiró de la actividad), los defensores Nicolás Díaz Bender (Libertad) y Juan Martín González (Libertad), el mediocampista Ignacio Burgos (volvió a Sporting) y los atacantes Walter Linares (Huracán), Claudio Castiglioni (Comercial) y Nicolás Millán (Automoto).

San Francisco –con la conducción de Martín Carrillo-- mantendrá la base del elenco que ascendió y, además, ya cuenta con el defensor Iván Walter (ex Tiro Federal) y el atacante Maximiliano Graff (Boca Juniors de Coronel Suárez).

No seguirán los defensores Axel Hiess (retornó a Bella Vista), Rubén Metz (Tiro Federal) y Joaquín Curutchet, los mediocampistas Tobías Leguizamón (Tiro Federal), Enzo Robles (Tiro Federal) y Franco Pérez y el delantero Leandro Hekel (Racing de Carhué).

Bella Vista confirmó a Daniel Correa como DT por otra temporada más.

Se aseguró la continuidad del atacante Matías Mayer, pretendidos por varios clubes, y mantendrá a Lucas Martínez, Rodrigo Gómez, Juan Ignacio Mazzella, entre otros.

Retornó al club el defensor Axel Hiess y es probable que siga en los de la Loma.

Para este año, ya no estarán los defensores Erico Walker (se fue a Sporting) y Enrique Gutiérrez (se retiró), los mediocampistas Mariano Sacomani (San Martín de Carhué), Gabino Belleggia (San Martín de Carhué) y Alejandro Otero (Sporting) y el delantero Franco Pane (Sporting). Tampoco continuará Ezequiel Intrevado.

Finalmente, Villa Mitre todavía no definió la fecha de inicio de los trabajos. Sería el 5 o el 12 de febrero.

Con Leandro Donayevich como cabeza de grupo, el tricolor jugará con varios elementos del club.

De hecho, varios chicos están desarrollando la pretemporada con el plantel del Federal A, como Tomás Manganaro (arquero), Junior Rojas (delantero), Uriel Mormando (atacante) y Fabricio Pereyra (mediocampista).

En contrapartida, se marcharon el arquero Valentín Valdez (Libertad), los defensores Alejo Paz (Huracán) y Benjamín Segovia (Rosario), los mediocampistas Lucas Abadie (Rosario) y Rodrigo Cardoso (cuarta división de River Plate) y atacante Federico Pinedo (Huracán).