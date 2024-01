Calor extremo: cuáles son los consejos para cuidarse de las altas temperaturas

El calor extremo no da tregua en más de once provincias y para no sufrir inconvenientes en la salud las autoridades dieron a conocer los consejos para cuidarse de las altas temperaturas.

Para cuidarse y prevenir golpes de calor, desde la Ciudad explican que es necesario evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 11 y las 17 horas.

Además, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comer liviano, sobre todo frutas y verduras.

Con respecto a la ropa, recomiendan utilizar prendas ligeras, holgadas y de colores claros. Para protegerse del sol lo mejor es usar gorro y anteojos oscuros.

Aunque los calores extremos afectan a todo los rangos etarios, hay que prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los niños menores de 5 años.

Asimismo, dieron a conocer una serie de síntomas que alertan sobre un golpe de calor:

Piel enrojecida, caliente y seca.

Temperatura corporal entre 41 y 42 grados.

Dolor de cabeza.

Náuseas y confusión.

Convulsiones y pérdida de conocimiento.

Respiración y pulso débiles.

¿Qué se puede hacer mientras llega la asistencia?

Trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

Refrescarlo mojándole la ropa y la cabeza.

Darle de tomar agua fresca.

Mantener su cabeza elevada.

El SMN advirtió que habrá alerta roja en la parte del sur de la provincia de Buenos Aires, centro y oeste de San Luis, oeste de La Pampa, todo Mendoza, sur de San Juan, norte y centro de Neuquén y norte y este de Río Negro. (NA)