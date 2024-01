Con solo 12 camiones, ABSA intenta entregar agua a miles de vecinos de Bahía y Punta Alta

En medio de la ola de calor y dos tercios de los barrios bahienses que sufren por la falta de agua, la empresa ABSA informó que 12 camiones circulan por nuestra ciudad y Punta Alta para entregar líquido.

La empresa explicó que por el momento son 12 camiones cisterna los que abastecen a vecinos de Bahía Blanca, General Cerri y Punta Alta.

En ese sentido se explicó que nueve camiones tienen una capacidad de 10 mil litros y otros tres pueden transportar hasta 30 mil litros.

A ellos se suman 5 camiones dispuestos por la comuna en las diferentes delegaciones: uno tiene una capacidad de 9 mil litros, tres de 10 mil y otro de 30 mil litros.

La medida se toma dentro del plan de contingencia que la empresa pone a disposición cada verano ante los repetidos problemas de provisión y abastecimiento de líquido.

"Para solicitudes de envío de agua a la empresa ABSA: 0800-999-2272, durante las 24 horas del día; o bien al WhatsApp habilitado a ese sólo fin 291 503-5580, los siete días de la semana de 8 a 16 horas", informaron desde el Municipio.

De acuerdo al último relevamiento efectuado por el Municipio se detectó que sobre un total de 130 barrios, 44 mantienen un situación normal; 47 presentan disminución de caudal y 39 presentan cortes intermitentes o se encuentran sin suministro. Es decir, que al menos un tercio de los bahienses sufren las altas temperaturas con muy baja presión o sin agua.

Recomendaciones ante el calor extremo

A partir de esta situación, el ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones:

-Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

-Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

-Evitar comidas muy abundantes.

-Ingerir verduras y frutas.

-Reducir la actividad física.

-Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



Es importante tener presente que no existe un tratamiento farmacológico específico para contrarrestar el golpe de calor. Únicamente los métodos tradicionales mencionados anteriormente son eficaces tanto en la prevención como en la mitigación de sus efectos.

Ante síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura superior a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deben seguir las siguientes pautas de actuación:

-Solicitar de inmediato asistencia médica.

-Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

-Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

La semana pasada, el responsable del área de Salud del Municipio, Federico Bugatti, y el director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, ofrecieron una serie de recomendaciones para hacer frente a estos días de altas temperaturas, enfatizando la importancia de "extremar las medidas de protección".

Riesgo de incendios

La situación también representa un riesgo elevado de incendios para Bahía Blanca y la región.

Entre las precauciones difundidas por la comuna figuran:

-No quemar pastizales, restos de podas o residuos.

-No tirar basura, vidrios o botellas en terrenos baldíos.

-No arrojar colillas de cigarrillos.