Caputo absorberá el Ministerio de Infraestructura

Luego de la salida de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, el titular de Economía Luis Caputo absorberá todas las secretarías que integraban aquel organigrama, entre ellas Obras Públicas, Comunicaciones, Vivienda y Transporte, según consignó el portal Infobae.

Esta mañana, Caputo estaba en su despacho organizando su nueva estructura, aunque aún no está claro cuándo se oficializará el traspaso. En Economía no quieren que se mencione la idea de “súper ministro”, aunque en los hechos lo será: no solo tendrá bajo su ala la puesta en marcha del ambicioso plan económico con un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, sino que además controlará otras secretarías decisivas para la gestión económica.

Ayer, el presidente decidió expulsar del gabinete a Ferraro, según trascendió, por supuestas filtraciones de información y declaraciones que involucraban al propio jefe de Estado, en medio de un clima espeso entre la Casa Rosada y los gobernadores por la negociación de la Ley Ómnibus en el Congreso.

Según esa versión, Milei habría dicho que si los gobernadores no lo apoyaban en el Congreso los iba a "dejar sin un peso".

Un segundo capítulo del despido de Ferraro llegaría con una redefinición de la arquitectura del gabinete, que pasaría a tener ocho ministerios. Detrás, además, está la tensa relación entre el funcionario saliente y su superior directo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La relación entre Ferraro y Posse era mala y se desgastaba día a día. Pesó la infidencia que habría tenido el primero luego de la reunión de gabinete de ayer a la mañana, pero el vínculo ya no tenía retorno y Posse estaba esperando una oportunidad para convencer a Milei de que lo eche. Fue hoy.

Ferraro, en tanto, siempre estuvo convencido de que el jefe de Gabinete inclinó la balanza a favor de Caputo cuando en diciembre se anunció que las estratégicas secretarías de Energía y Minería iban a estar finalmente bajo la órbita de Economía. (Con información de Infobae)