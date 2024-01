Revelan un video inédito de Amy Winehouse antes de convertirse en ícono musical

La icónica voz de Amy Winehouse ha resonado una vez más en el tiempo a través de un vídeo inédito que ha cautivado a los fanáticos y admiradores de su legado. La fallecida cantante británica es ahora protagonista de un tesoro visual que data de 2004: un video inédito en donde interpreta su éxito In My Bed, dos décadas después del lanzamiento de su videoclip original.

Las imágenes nunca antes vistas llegaron como una conmemoración al 20º aniversario de su revolucionario álbum debut Frank. Mostrando una perspectiva fresca de la estrella en ascenso, lejos aún de su característica imagen con el peinado de colmena, el material audiovisual fue creado a partir de tomas inéditas de momentos captados durante la grabación del video musical, cuando Winehouse tenía apenas 19 años.

En el visual se observa a la seis veces ganadora del Grammy caminando por el vestíbulo de un hotel, con movimientos que destilan soltura y una presencia natural y aun sin pulir, completamente en contraste al estilo que más tarde definiría su imagen como artista. Con el pelo suelto y una estética minimalista, la cantante sube las escaleras con guitarra en mano, presagiando las escaleras del éxito que estaba por subir.

Además de los momentos introspectivos, el video subido al canal oficial de YouTube de la artista londinense también captura instantáneas espontáneas de su espera para el rodaje, intercaladas con tomas en las que se muestra frente a la claqueta, y otras en las que, finalmente, se entrega a su arte en el escenario, respaldada por una banda.

La producción del clip original, dirigido por Paul Gore y lanzado el 5 de abril de 2004, marcó el tercer sencillo de Frank, y este tesoro visual se suma a las celebraciones del aniversario de dicho álbum con el lanzamiento de una edición Picture Disc, que incluirá no sólo In My Bed, sino otros éxitos como Take The Box, Stronger Than Me y F**k Me Pumps. También presentará las imágenes originales de la portada y dos fotografías adicionales de la sesión de fotos de 2003.

La prematura muerte de Amy Winehouse, quien dejó de existir en 2011 a los 27 años, se ha visto conmemorada con destacados tributos y memorias, como la próxima película biográfica Back to Black, dirigida por Sam Taylor-Johnson. En esta nueva obra, la vida de la cantante y compositora cobrará vida a través de la actuación de Marisa Abela, acompañada por un elenco que incluye a Eddie Marsan y Bronson Webb.

Producida por Studiocanal y Monumental Pictures, cuenta la historia de la temprana ascensión a la fama de la artista londinense y el lanzamiento de su segundo álbum Back to Black. Asimismo, Jack O’Connell interpreta a Blake Fielder-Civil, esposo de Winehouse; Eddie Marsan a Mitch Winehouse, su padre; y Lesley Manville a Cynthia Winehouse, su abuela. El estreno está previsto para el 10 de mayo de 2024 en cines a través de Focus Features.

Con el pleno apoyo de The Amy Winehouse Estate y las colaboraciones de Universal Music Group y Sony Music Publishing, la película se perfila como un nuevo homenaje a la eterna estrella que fue Winehouse, cuyo legado parece no extinguirse con el paso del tiempo. (Infobae)