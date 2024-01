"Esta movilización es de carácter gremial y no político. La hacemos porque creemos que tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como la Ley Ómnibus van en contra de los derechos de los trabajadores", afirmó hoy Roberto Arcángel, secretario general de Camioneros, concejal de Unión por la Patria y uno de los líderes de la CGT local.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Bahía Blanca, con sus máximos referentes a la cabeza, decidió sumarse al paro general programado para mañana en todo el país. En este contexto, Arcángel explicó en conferencia de prensa que la protesta tiene como objetivo rechazar las medidas propuestas por el gobierno de Javier Milei.

"Vamos a decirle al gobierno que no vamos a permitir que el derecho del trabajador sea avasallado", aseguró.

Los líderes de la CGT local.

Por su parte, Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y otro de los principales referentes cegetistas, detalló cómo se llevará a cabo la convocatoria.

"El paro está oficialmente convocado a las 12 del mediodía. La CGT partirá de Mitre y Rodríguez, pero diferentes columnas se movilizarán desde distintos lugares. El punto de encuentro será la esquina del Concejo Deliberante, desde donde iniciaremos la marcha que recorrerá las calles céntricas de la ciudad y concluirá en el mismo punto", explicó.

Una vez allí, se entregará a las autoridades del Legislativo un petitorio elaborado por la CGT, expresando su descontento tanto con el DNU como con la Ley Ómnibus. "Nuestro objetivo es que este documento sea elevado a los diputados y senadores nacionales", añadió Aolita.

En otro momento de la rueda de prensa, el representante mercantil se refirió a la línea telefónica habilitada por las autoridades del Ministerio de Seguridad, con el propósito de denunciar supuestos aprietes y extorsiones de organizaciones sociales y sindicales para participar de las protestas.

"Me gustaría que el Estado sea como tiene que ser, imparcial, y habilite una línea para aquellos que quieren ejercer el derecho a huelga y se sienten obligados a trabajar porque su empleador se lo pide. Sin embargo, al no hacerlo el gobierno, lógicamente cada gremio mantiene sus canales de comunicación abiertos", sostuvo Aolita.

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio.

En esa línea, afirmó que "no obligaremos a nadie que mañana no desee adherirse al paro", pero "garantizaremos que no haya represalias contra ningún trabajador que quiera manifestarse".

"Esta situación es diaria. Venimos del DNU, de la Ley Ómnibus y hoy por la mañana nos enteramos de un nuevo proyecto que presentarán donde vuelve el impuesto a las Ganancias, ¡y con qué monto! alrededor de 1.300.000 pesos en bruto, lo que en mano representa 1.000.000 de pesos. Es decir, van a pagar Ganancias más trabajadores de los que lo hacían antes. Acá no hay ajuste para la casta, lo están pagando los trabajadores y jubilados", afirmó.

Aolita explicó que "nunca se tomaron decisiones tan drásticas para la clase obrera en tan poco tiempo después de asumir". En ese sentido, sostuvo que "con el gobierno anterior, aunque se mencionaba un proceso inflacionario, existían paritarias, se podía debatir, se mantenía el poder adquisitivo y se llevaba a cabo una revisión. Ahora, hay quita de derechos logrados en muchísimos años y esto es lo que hace que nos apresuremos a tomar este tipo de decisiones".

El secretario general de la UOCRA, Carlos de Boer.

Finalmente, el secretario general de la UOCRA, Carlos de Boer, afirmó que "lo que estamos haciendo es defender los derechos legítimos de los trabajadores".

"Entendemos que el gobierno electo ganó en buena ley y respetamos la gobernabilidad, pero no estamos de acuerdo con el drástico proceso de cambio que pretende implementar, vulnerando no solo los derechos de los trabajadores, sino también nuestra soberanía", concluyó.