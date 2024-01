Un nuevo golpe al bolsillo gamer: volvió el dólar a BattleNet

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@cubildelmal.com

El segmento gamer vuelve a sufrir un revés importante luego de que Battle Net, la plataforma de Activision - Blizzard y hogar de títulos como World of Warcraft y Call of Duty, haya anunciado durante los primeros minutos del día los planes de volver a un sistema de monetización basado en el dólar. En el mensaje vemos que los plazos para este cambio de moneda son sumamente cortos llegando a un máximo de treinta días, algo que entendiendo los tiempos de cobros que puede tener la tarjeta, lo entendemos como un THE LAST DANCE.

Por lo que si estabas pensando en volver a Azeroth a disfrutar de nuevas aventuras con las expansiones de World of Warcraft, los precios que se van a empezar a manejar van a ser los siguientes:

Planes recurrentes

12 meses: USD 155.88 (USD 12.99 costo mensual)

6 meses: USD 77.94 (USD 12.99 costo mensual)

3 meses: USD 41.97 (USD 13.99 costo mensual)

1 mes: USD 14.99

Tiempo de juego

60 días: USD 29.99

Aunque tal vez lo que mas ruido me haya hecho de este mensaje haya sido el final, el cual es por lo menos digno de análisis: "Agradecemos tu comprensión. Somos conscientes de que a veces los cambios pueden resultar difíciles, pero apreciamos tu lealtad."

