Ya se recupera en casa: "Estoy bien, solo con mareos lógicos del golpe", contó De Acharán

La sección accidentada de la noche tuvo varios protagonistas, pero los protagonistas excluyentes del pasado viernes fueron Lucas De Acharán y Leandro Campos, quienes despertaron mayor alarma en la reanudación del Campeonato Estival de Midget 2023/24.

El hecho se consumó en la tercera semifinal, luego de un toque entre ambos mientras pugnaban por la cuarta posición. La peor parte se la llevó De Acharán, cuyo tremendo golpe le provocó inmediata pérdida de conocimiento.

Tal fue la magnitud del impacto (la jaula golpéo de lleno contra el suelo), que los colaboradores de pista debieron, por prescripción médica, cortar la jaula antivuelcos del auto para poder extraerse al piloto y de esa forma extremar los cuidados.

"No recuerdo nada. Y lo raro fue que me puse violento cuando estaban los médicos tratándome dentro del auto, algo que obviamente fue involuntario. Hablé con Sergio (Aguiar, médico de la categoría) y le pedí disculpas, no sé por qué esa reacción, nunca insultaría o maltrataría a nadie. Pero entendió que no lo hacía de manera consciente, estaba en shock. La atención de ellos en pista y en el hospital, fue de muy buena forma", recalcó De Acharán, quien ya reposa en su domicilio.

"Por suerte estoy bien, solo con algunos mareos lógicos y propios de la pérdida de conocimiento. Ya me pasó en 2017, con otro duro accidente similar al del viernes. Hay casos donde el auto da millones de vueltas y no pasa nada, porque la desaceleración es lenta. El tema es cuando el auto va hacia una dirección, vuelca y cae en seco en otra dirección; esa desaceleración genera muchas peores consecuencias", detalló.

Respecto a su continuidad dentro de la categoría, De Acharán aseguró que procurará retornar al certamen, el último de su campaña deportiva, una vez que logre sanar y se encuentre óptimo

"Estoy bien, en casa y con todos los cuidados. Esto sabemos que es así, los mareos seguirán seguramente y habrá que reposar. Hablé con Valdi (Adrián Tomasetti) y vamos a parar hasta que me sienta realmente bien, además que el auto está muy dañado y hay que hacerle muchas cosas. Quiero terminar el campeonato en pista y dejar de correr como corresponde, no con un accidente", aclaró.

En cuanto al otro piloto involucrado, el tornquistense Leandro Campos, fue atendido en pista con politraumatismos con dolor toráxico- Si bien no fue derivado al Privado del Sur, se le sugirió que se realice una serie de estudios para descartar algún otro cuadro.