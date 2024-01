Pablo Moyano desafió a Bullrich por el paro: “¿Quiere que lleve 40 mil camioneros a upa o en fila india?“

A 48 horas del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo en contra de la aprobación de la ley ómnibus y el DNU que impulsa el Gobierno de Javier Milei, Pablo Moyano aseguró que la del miércoles será una movilización "multitudinaria y en paz", y responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de cualquier inconveniente que pueda ocurrir.

"El miércoles que sea en paz, que sea multitudinario, y que sea un mensaje para aquellos diputados dudosos, por no decir otra cosa, y convencerlos de que tienen que votar a favor de los trabajadores", dijo el dirigente de Camioneros en una entrevista con El Destape Radio.

Moyano deslindó en Bullrich la responsabilidad por cualquier incidente que pueda ocurrir en la movilización callejera que acompañará al paro dispuesto a partir de las 12 del miércoles.

"La hacemos responsable a ella de cualquier inconveniente. Nosotros somos laburantes. No somos ni orcos ni grupos paramilitares, sino que somos laburantes que vamos a expresar el descontento por estas medidas que se están aplicando. Nosotros le garantizamos a la gente que va a ser una movilización en paz", aseguró uno de los cosecretarios de la CGT..

El domingo, la ministra de Seguridad ratificó que, como en todas las movilizaciones callejeras realizadas hasta ahora desde la asunción del presidente Milei, el 24 de enero se pondrá en práctica el "protocolo antipiquetes", lo que provocó una humorada por parte de Moyano.

"¿Cómo metés a los cientos de miles? ¿A upa? ¿Me llevo a 40 mil camioneros que voy a movilizar a upa, en fila india? Es imposible, es imposible. Es parte del show mediático que ella quiere imponer, de que a ella nadie la corre" dijo.

"A nosotros tampoco nadie nos corre, ni con multas, ni con la cantidad de milicos que van a poner en la calle. Quiere demostrar autoridad a sus mandantes, que son las corporaciones que hoy gobiernan nuestro país", agregó el dirigente sindical.

Moyano reafirmó que desde la CGT esperan que la del miércoles sea una movilización masiva que transmita un mensaje claro a los diputados que deben tratar el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos.

"En primer lugar para apoyar a aquellos diputados que rechacen estos dos proyectos. Y después exigirles a aquellos diputados, fundamentalmente del peronismo, que todavía están dialogando o están dudando, que le digan de cara al pueblo si están con los trabajadores o están con este proyecto que fundamentalmente beneficia a los grandes grupos económicos", dijo.

Y subrayó el énfasis en aquellos diputados que se identifican con el peronismo, recalcando que por su procedencia no deberían negociar con el Gobierno la salida de una ley consensuada.

"Si venís del peronismo, ¿qué tenés que estar en una mesa dialoguista? ¿Qué vas a dialogar? ¿Te entrego el Banco Nación e YPF no? La reforma laboral ¿la mitad si y la mitad no? Si sabemos que cada vez que viene un gobierno de derecha es para c", señaló el dirigente sindical.

"Alertamos, llamamos a los diputados de estos nuevos bloques, que hacen campaña en los sindicatos de las provincias, hacen campaña cantando la marcha peronista, hacen campaña con los cuadros de Perón y Evita, y después cuando tratan una ley en perjuicio de los laburantes y del pueblo argentino los tenés que estar buscando por los despachos para convencerlos que no la voten", concluyó. (Clarín)