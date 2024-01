Opciones para surfear las olas del ajuste

“El gobierno de Milei descarga su política de “palo y ajuste” frente a una provincia de Buenos Aires que no puede salir de la estructural crisis económica y social”, manifiestan desde la orilla de calle 6 donde reside el oficialismo.

En rigor, la Gobernación bonaerense parece sentir una suerte de “extorsión” desde la asunción de Javier Milei ante la necesidad política que tiene el Presidente para que el Congreso de la Nación le apruebe favorablemente el controvertido DNU y la denominada “Ley Ómnibus”.

Pero antes, claro, necesita sumar apoyos legislativos. En ese contexto no pocos libertarios advirtieron que las provincias que no adhieran a las disposiciones de la Casa Rosada “no van a recibir recursos”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“No estamos dispuestos a esconder los problemas debajo de la alfombra, vamos a enfrentarlos y a seguir defendiendo a una Provincia productiva, trabajadora, y que va por más”, señala el gobernador Axel Kicillof quién además ya afirmó que no piensa “retroceder” ante lo que considera como la continuidad del modelo de ajuste del expresidente Mauricio Macri.

El canal de diálogo entre la Provincia y la Nación es rigurosamente institucional producto de la distancia ideológica. A más de un mes del ascenso al poder de Milei, Kicillof no consigue que el staff presidencial le brinde precisiones sobre cuántos recursos quedarán en pie para el territorio bonaerense, por fuera de la coparticipación.

La acalorada agenda política no da respiro. Y ya comienza a ser un tema recurrente sobre las diagonales aquella posibilidad vinculada con la emisión de una “moneda propia”. Es que, teniendo en cuenta el complicado escenario, los números de caja bonaerense están en rojo y, ante un panorama adverso, la posibilidad de emitir moneda digital es un “plan B” que nadie se anima a descartar.

Es más se reflotó: "Es la única manera que van a tener las provincias para afrontar las deudas, sobre todo la administración bonaerense que es la mayor generadora de ingresos, pero la que más sufre en la coparticipación", dicen.

"La Provincia es perjudicada por un sistema en el cual aporta el 40% pero recibe apenas el 21%", se queja el ministro de Economía, Pablo López.

Pero apareció un dato sobre la mesa de análisis. Kicillof tiene una herramienta extra: a fines de diciembre pasado, la Legislatura le aprobó un endeudamiento por una suma en pesos equivalente a 1800 millones de dólares y a emitir letras del tesoro por 300 millones de dólares, que servirían para cancelar compromisos contraídos.

Ese instrumento, le permitiría oxigenar las cuentas, a diferencia de otros gobernadores. Tal vez con eso, podría en términos económicos, sacar la cabeza del fondo del agua.

"En la Legislatura a Kicillof le votaron (Ley Fiscal Impositiva y el pedido para contraer deudas) sin explicaciones y en Nación se hacen los paladines de la democracia”, exhaló el diputado libertario bonaerense, Nahuel Sotelo, en obvia alusión a los legisladores que responden al oficialismo y sectores de la UCR, el PRO y la CC que aportaron los votos para la sanción definitiva de ambos proyecto, igual que algunos parlamentarios de La Libertad Avanza con “observaciones puntuales”.

“Para plantarse frente al 'No hay plata' como frase de cabecera de Milei, el Gobernador también podría reducir el gasto político ó achicar estructura burocrática en organismos con rango ministerial”, le reclaman con sutileza referentes legislativos del arco opositor.

Días atrás se conoció el decreto de aumento del 25% en enero (15 puntos de ese incremento cierran la paritaria 2023) para los docentes y el resto de empleados estatales para que lo puedan cobrar en febrero. A no pocos sindicalistas no les quedó otra que admitir que es una suba insuficiente. No conformó a nadie, porque no logra compensar la inflación acumulada. Por eso salió por decreto.

La actividad turística atravesada por las decisiones de un gobierno libertario empeoró luego de varias temporadas en balnearios bonaerenses. “Este año se observa un cambio en el perfil y el patrón turístico, con una fuerte presencia de sectores de alto poder adquisitivo, pero una caída del turismo masivo y popular”, insinuó el ministro productivo Augusto Costa.

Frente a un escenario de confrontación discursiva contra el modelo de Milei, la “gestión militante” de Kicillof asegura tener la vocación de continuar impulsando la obra pública.

El mandatario provincial le pidió a su gabinete ministerial mayor “creatividad”, ante las restricciones presupuestarias. Una de las cuestiones básicas pasa por estar en “alerta” ante cualquier movimiento que pueda implicar un aumento de la conflictividad social, fundamentalmente en el poblado conurbano.

En ese contexto, legisladores bonaerenses de Juntos (en sintonía con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) cuestionaron al Gobernador por la “permisividad” durante una reciente balacera por la toma de tierras en La Matanza cuando una banda delictiva dedicada a la usurpación y venta ilegal de terrenos dejó el saldo de 5 muertos y varios heridos de bala.

En resumen, Kicillof buscará evitar que el ajuste “se lleve puesto todo” y que su agenda no quede reducida sólo a la prioridad de pagar salarios y sostener lo más básico en cuanto a las prestaciones públicas, aseguran portavoces en medio de distintas plantas en macetones cercanas a la pérgola ornamental y los senderos que conectan con el patio de las palmeras de la sede gubernamental.