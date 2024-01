Se consideran "discriminados" y buscan respuesta a una decisión poco clara

Aún sin poder digerir la sorpresa que generó la no inclusión de Náutico Rada Tilly en la Liga Federal, tras haberse coronado campeón de la Zona Sur del Torneo Prefederal, la Asociación Comodoro Rivadavia de básquetbol envió hoy una nota a la Federación de Chubut para manifestarle su repudio a la decisión tomada por parte de la Confederación Argentina.

En octubre de 2023, Náutico le ganó a Huracán (Trelew) la final y ambos ascendieron a la tercera categoría a nivel nacional, que tiene previsto su inicio para el 17 de febrero.

El equipo de Trelew anunció en diciembre que se bajaba por razones económicas, mientras que Náutico pagó la correspondiente inscripción.

Lo curioso fue que CAB anunció los participantes sin incluir a Náutico, quedando en 106 equipos y no 107.

"Nos ofrecieron jugar directamente en playoffs. Estar cuatro meses sin jugar, manteniendo un plantel no tenía sentido. Es para desgastarnos más. Nos gustaría ganarnos ese lugar en la cancha. Hay algo de fondo. Tuve una charla con el presidente de la CAB pero me reservo los términos", manifestó Ricardo Chain, presidente de la entidad, en diálogo con Tiempo Deportivo.

“Los clubes de Neuquén dicen que económicamente no estaban bien. Pero los seis mejores de esa provincia llevaron refuerzos importantes. En un principio, se bajaban. Ahora, no. El reglamento es claro -aclaró- tenemos que jugar en la zona más cercana. Si jugábamos nosotros se bajaban todos los clubes neuquinos. Acá hay un tema de fondo que yo no tengo claro”.

La nota enviada por parte de la Asociación de Comodoro:

Rada Tilly se había coronado campeón de la Zona Sur del Torneo Prefederal de básquet masculino y de esa manera logró el ascenso al Federal 2024.

En esa ocasión, el equipo que fue dirigido por el cordobés Osvaldo Bessone, le había ganado 68-65 en la final a Huracán de Trelew -el otro ascendido- y de esa manera conquistaba, en el gimnasio ’Atilio Viglione’, el título en el Valle chubutense.

Ambos equipos habían logrado el ascenso para jugar en la tercera categoría del básquet argentino, pero surgieron novedades en torno a ambas instituciones.

Huracán, mediante sus redes sociales, anunció en diciembre que se bajaba de participar en el Federal por razones económicas, mientras que en las últimas horas, la CAB (Confederación Argentina de Básquet) dio a conocer los 107 equipos inscriptos de diferentes puntos del país e increíblemente no aparece el nombre de Náutico Rada Tilly, pese a haber pagado la respectiva inscripción.

Hay representantes de las provincias de Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, además de la Capital Federal. Pero no aparece el representante chubutense, quien legítimamente se había ganado el derecho a participar.

Ricardo Chaín, presidente del club, en declaraciones a Línea de Tres reveló las teorías de la no participación: "Nos dijeron que es porque no hay más anotados en la zona y además, los equipos de Neuquén y La Pampa no quieren viajar por temas económicos".

Y muy dolido, contó como fueron las comunicaciones en estos días: "El club está muy golpeado, tenemos compromisos asumidos y ahora son perjuicios económicos. La ilusión está rota. Desde Chubut se comunicaron con nosotros, pero desde CAB solo por teléfono y dicen que nos harían jugar en los playoffs en mayo. Una vergüenza total en lo deportivo".

En las próximas horas habrá definiciones de parte de la directiva de Náutico Rada Tilly en las redes sociales. El club ve como un mazazo y con bronca lo sucedido, ya que la Confederación le está privando el sueño de jugar en la Liga Federal 2024, informó Línea de Tres.

