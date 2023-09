Para Kevin no hay lamentos: "En cualquier tipo de pista, el auto funciona bien"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Un cono le quitó el trofeo mayor, pero eso no le quita lo bailado a Kevin Altamirano, nuevamente gran animador de una competencia midgista en el Héctor Evaristo Plano, donde el pasado domingo se cumplió con la quinta fecha del Torneo Invernal.

El Flecha ganó la programación en pista, pero la penalidad por la infracción citada le dio el triunfo al bicampeón Luciano Vallejos. Pero ello poco importa, una cuestión anecdótica; Altamirano y lo suyos tuvieron sobradas razones para irse plenamente satisfechos.

En Diario Deportivo, Kevin, el mayor de los hermanos, habló de la fecha del domingo y del buen momento que atraviesa en la categoría.

"Muy contento con el funcionamiento del auto y lo que hicimos durante todo el domingo, fue realmente muy bueno. Todos estamos trabajando y pensando permanentemente qué hacer para seguir mejorando y tratar de estar más cerca todavía de los los Luciano, que marcaron una tendencia", contó Kevin, en relación a Vallejos y Franchi.

"Ellos trabajaron mejor que todos, y pensaron y estuvieron más rápido que el resto. Pero creo que en el transcurso del campeonato nos fuimos acercando, aunque todavía una diferencia que es lo que tenemos que acortar para arrancar el Estival de buena manera", puntualizó.

Altamirano superó al medanense "Pepo" Pérez en los primeros giros y comandó sin problemas la final del domingo hasta el banderazo a cuadros, hasta que el cono hizo lo suyo en el escritorio y la clasificación oficial de la prueba.

No obstante ello, la satisfacción para Kevin radica en el sólido andar de su unidad mecánica, la cual, como se vio también en programaciones pasadas, se adapta fácilmente a cualquier condición de pista y circunstancia de carrera.

"El cono de arriba no vi que lo tiré, pero sí lo sentí en la suspensión. Cuando inicié la maniobra era muy difícil esquivarlo y corregir la marcha, era más fácil tirarlo y seguir. Traté de ser rápido para hacer diferencia, pero no alcanzó. Atrás venía el campeón, lo escuchaba de cerca y me daba cuenta que era él", detalló.

"Lo que fuimos a probar funcionó muy bien y nos volvemos con eso. En pista gané y en definitiva ese es el parámetro con el que nos quedamos. En tres carreras ganamos una, salimos terceros en otra y en esta salimos segundos. En pistas distintas el auto anda bien", apuntó.

