Fito Páez celebró el cumpleaños de Cecilia Roth con fotos retro

Cecilia Roth cumplió 67 años este martes y entre las múltiples muestras de afecto que recibió durante el día a través de las redes sociales, la más especial de todas fue la que le dedicó Fito Páez. Comenzaron una relación en 1991, la cual inspiró en parte a "El amor después del amor", el disco más exitoso en el recorrido del rosarino. En 1999 adoptaron a Martín, el único hijo que tuvieron. Y en 2002 anunciaron su separación, tras poco más de diez años de amor.

Pero el afecto entre ambos siempre se mantuvo. Por eso a nadie sorprendió que Fito haya homenajeado públicamente a Cecilia en su cumpleaños. Fue en su cuenta de Instagram en donde subió una serie de cuatro fotos retro, en donde se reflejan distintos momentos de la pareja.

"¡Feliz cumpleaños Cecilia de nuestras vidas! ¡Gracias por tu amor, tu compañía y tu sonrisa! Que seas infinitamente feliz!", escribió el artista en el epígrafe del álbum.

En la primera imagen se ve a la pareja circa 1992, cuando todavía estaban dando sus primeros pasos. En las dos fotos siguientes aparecen junto a Martín. Y la serie cierra con una postal algo más actual, en donde madre e hijo sonríen abrazados ante el click de la cámara de Fito.

Fito Páez, Cecilia Roth y su hijo Martín en la playa.

Martín, de muy chiquito, junto a sus padres Cecilia Roth y Fito Páez.

Entre los múltiples comentarios que se acumularon en la publicación, los cuales en su gran mayoría destacaron el gesto de Fito, sobresalió el de Eugenia Kolodziej, actual pareja del artista, quien le dedicó dos emojis de corazones rojos a la homenajeada. Un gesto que vuelve a dar cuenta de la buena sintonía que Páez supo tener con casi todas las mujeres de su vida.

Este año, el romance entre Fito y Cecilia volvió a estar en boca de la opinión pública tras el estreno de "El amor después del amor", la biopic que narra los primeros treinta años de vida del rosarino: desde su nacimiento hasta la llegada a la cumbre del rock argentino tras la edición del álbum homónimo, el más vendido en la historia.

Además de sus distintos procesos creativos, su crecimiento junto con la Trova Rosarina, su convivencia en la banda de Charly García y el amor tortuoso con Fabiana Cantilo, en la serie emitida por Netflix se recreó el comienzo del vínculo con Roth, la cual fue personificada por la actriz Daryna Butryk.

"Es una serie como todas las series con la necesidad de enganchar al público, un capítulo tras otro. Está muy edulcorada para mí, está sin la mística, la vida tiene mística en sí misma. En una serie es muy difícil recuperar esa mística", opinó Cecilia sobre la serie en una entrevista con "Socios del Espectáculo" (El Trece).

Martín Páez junto a su mamá, Cecilia Roth.

"Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían", dijo Cecilia en una entrevista con "Agarrate Catalina" (AM La Once Diez) sobre cómo vio la creación de su personaje. (Teleshow)