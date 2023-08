"Nunca me había pasado algo así, en el momento fue duro", dijo el árbitro agredido

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Una denuncia policial por agresión presentó anoche el árbitro Joaquín Irrazábal, tras la finalización del partido de U19 que disputaron Liniers y 9 de Julio en el Hernán Sagasti.

Irrazábal dirigió junto con Juan Agustín Matías y luego del incidente hizo la denuncia en la Comisaría 2º.

"Este hombre, padre de un jugador de 9 de Julio, había sido retirado por protestas durante el partido", le contó Irrazábal a "La Nueva".

El encuentro lo ganó 9 de Julio.

"El partido terminó normal; el hecho sucedió cuando nos estábamos retirando. En la puerta de acceso principal a Liniers este sujeto se apersonó y me quiso increpar. En ese momento, mi compañero lo detuvo y le pidió que se acercara a hablar bien. Estaba frenético", relató.

Y continuó: "Entonces, mientras Agustín lo contenía, yo me alejé. Ya en la calle, el hombre salía con la señora y vi que inició una carrera hacia mí, y fue ahí cuando me pegó una piña de frente", detalló el árbitro.

Juan Agustín Matías.

"Nunca me había pasado algo así, en el momento fue duro. Ahora que descansé, estoy más tranquilo. Pero esto no me quita las ganas de seguir", aseguró el árbitro, de 26 años y estudiante de diseño gráfico.

A raíz de este hecho, los árbitros presentarán el correspondiente informe, agregando la denuncia, y después representantes del Colegio se reunirán con la ABB y el Tribunal de Penas.

Hoy, el Colegio emitió el siguiente comunicado: