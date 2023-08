Ahora sí: Brian Guille se sumará a Colón y su reemplazante será un bahiense

El bahiense Axel Rodríguez llegará mañana a Atlético Tucumán y se convertirá en refuerzo del "Decano" para la continuidad de desarrollo de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El centrodelantero, de 26 años, firmará contrato hasta diciembre de 2024, cedido a préstamo por Olimpo, que también fijó una opción de compra por su ficha

El jugador rescindió el contrato que mantenía con Instituto de Córdoba, luego de ser prestado por la institución aurinegra, en donde actuó en 28 ocasiones, con 5 conquistas alcanzadas

El zurdo de nuestra ciudad también vistió las camisetas de All Boys (24 partidos, 11 goles) y Patronato de Paraná (32 encuentros, 6 goles).

En tanto, el extremo Braian Guille dejó el equipo tucumano y se incorporó a Colón de Santa Fe.

Antes de irse de Olimpo, el exjugador de Racing extendió su contrato con el aurinegro hasta diciembre de 2025 y su continuidad en un primer momento había estado ligada al Sabalero.

No obstante, su pase se cayó intempestivamente y finalmente el atacante siguió su carrera en el Decano.

“No se dio por una decisión que tome yo. Me llamo Pusineri para ir a Atlético. Me gustó como me hablo. Me moría por ir a Colón”, explicó Guille en diálogo con Sol Play.

“Colón me esperó seis meses para que yo me adapte a primera”, agregó.