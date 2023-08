El club Argentino excluyó al presidente de la subcomisión de rugby

El club Argentino emitió en las últimas horas un comunicado a sus asociados, que llegó a "La Nueva." y en el que se explican las razones de la sorpresiva exclusión del presidente de la subcomisión de rugby de esa institución.

De acuerdo con el escrito, el dirigente y socio Juan Francisco Mandolesi fue excluido por un lapso de tres años, con graves acusaciones de por medio y como respuesta a un hecho interno que la institución todavía investiga.

En paralelo a dar claridad sobre la decisión tomada, el club también salió al cruce de un comunicado difundido previamente por el propio Mandolesi y demás integrantes de la subcomisión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En primer lugar, el siguiente es el documento publicado por la institución, en una carta membretada y que no lleva firma de su presidente Ricardo Margo, aunque está rubricado por "comisión directiva":

Comunicado de la subcomisión

A continuación el textual del comunicado elaborado por la subcomisión de rugby, presentado a los socios de Argentino. El que a su vez hoy es calificado por los directivos del club como "inconsulto" y difundido por fuera "de los canales oficiales":

"El pasado martes 15 de agosto, en una reunión de Comisión Directiva, se llevó a cabo una votación plagada de irregularidades en la que que un grupo de socios pretendió resolver la expulsión de Francisco Mandolesi, quien resulta ser Presidente de la Subcomisión de Rugby desde el año 2017 a la fecha".

"Que la reunión y la votación resultan absoluta e insalvablemente nulas por las irregulares que plagaron la misma. Los Sres. Pablo Candisano, Aníbal Otharán, Horacio Levantesi, Germán Gurtubay, y Juan Gabiola, no resultan miembros de la Comisión Directiva por haber quedado cesantes en el cargo por aplicación del art. 48 del Estatuto de esta institución; a ellos se les suma Pablo Larriera, quien `desconocía´ que su fecha de alta como socio, al no cumplir con los tres (3) años que requiere el estatuto para ser miembro de la CD, hace que se encuentre usurpando un cargo (ello conforme lo regido por el art. 42 inc b.) A todos los miembros antes mencionados se les dijo que estaban incumpliendo el estatuto, y se les imtimó a que desistieran. No obstante ello, y prosiguieron con su actitud, haciendo caso omiso con un grado de arrogancia nunca visto".

"Que ante tales circunstancias, un grupo de más de 40 socios vinculados a la actividad se hicieron presentes en la sede de calle Colón del club para pedir explicaciones, siendo recibidos por el presidente -quien oportunamente en fecha 7 de agosto había manifestado expresamente su renuncia- pretendió impedir el paso y presencia de los mismos, y ante los reclamos y consultas prefirió esconderse y retirarse de la sala. Que posteriormente luego de esperarlo por 40 minutos, regresó en compañía de una escribana y se simuló una votación que no tuvo lugar, sin siquiera contabilizarse la cantidad de personas presentes, ni la identidad de los mismos -sea socios o votantes- ya que a ninguno se le exigió la identificación verbal y mucho menos entrega de DNI. El presidente le indicó verbalmente los nombres de los que `habrían votado´. Es decir que aún la actuación notarial no reviste las legalidades correspondientes".

"Los miembros de esta Subcomisión de Rugby, muchos de los cuales venimos trabajando codo a codo con Juan Francisco desde aquel año, consideramos que este fue un ACTO TOTAL DE ATROPELLO hacia esta Subcomisión y toda la actividad, así como contra la institucionalidad de nuestro Club y de una sociedad democrática. Los demás miembros presentes de Comisión Directiva; Diego Urra, Manuel Balcarce, María Adela Burgos, Santiago Mandolesi Burgos y Joaquín Louro; desconocieron tal acto, dadas todas las irregularidades antes mencionadas".

"No podemos dejar de contarles asimismo que durante las últimas semana vivimos momentos de mucha tensión, ya que desde el Club la semana pasada por orden del Presidente se frenaron pagos que esta subcomisión solicitó a la Administración, entre estos pagos se hallan algunos por sumas altas, las que ascendían a más de $ 2.850.000, correspondientes -entre otros- a los viajes de Rugby Infantil a Buenos Aires y de Rugby Juvenil a General Roca. Que actualmente nos encontramos atravesando situaciones de igual tenor, habiendo efectuado reclamos telefónicos -y en persona-en la administración del club, no logrando obtener las respuestas correspondientes".

"Una vez más el Rugby del Club Argentino se ve golpeado por intereses personales de poder, lo que no hace más que ir en contra de los valores que intentamos transmitir a nuestros chicos y chicas en la enseñanza de este hermoso deporte, y en la construcción de un Club con el nombre bien alto".

"Esta Subcomisión, con sus errores y aciertos, siempre estuvo abierta al diálogo y escuchando permanentemente las necesidades de nuestros socios. Gestionando recursos, con mucho sacrificio y horas invertidas en el bien común del Club, y con la incansable ayuda de todos ustedes. Queremos seguir trabajando y creciendo juntos, mejorando día a día nuestro Club y actividad, para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes".

Los firmantes de este comunicado por la subcomisión son Rodrigo Custodio, Matías Barroso, Tomás Vila, Joaquín Louro, Manuel Balcarce, Tomás Marzullo, Rodrigo Morales, Jorge Paz, Luciano Barsellini, Alfonso Martínez.