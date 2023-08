Intento de saqueo en un supermercado: "Se pudo detener a 10 personas, 6 eran menores de edad"

El comisario Gonzalo Bezos, jefe de la Policía Departamental, dijo esta mañana que "hace más de una semana que venimos con este tipo de tareas" preventivas por posibles casos de saqueos y contó que "no queríamos charlar de la situación públicamente para no instalar el tema y generar incertidumbre y preocupación en la gente".

"Hasta que ayer empezó a aparecer una convocatoria para juntarse e ir al supermercado Vea, por eso teníamos un refuerzo en el lugar. Finalmente eso sucedió, llegaron unas 20 personas por la parte de atrás e intentaron abrir un portón. Lo rompieron, pero por la presencia policial empezar las corridas y se pudo aprehender a diez personas, seis de ellos menores de edad, que están a disposición de las fiscalías", detalló.

El hecho ocurrió sobre las 20.30 de ayer, en Capitán Martínez al 1300, cuando unas veinte personas intentaron saquear el supermercado Vea-Easy. Efectivos de la Comisaría Primera aprehendieron a una decena de ellos, incluidos seis menores, que habían ingresado al predio del supermercado por el sector trasero e intentaban levantar un portón que habitualmente se utiliza para la carga y descarga de mercadería.

"Recibimos información de audios y publicaciones en redes sociales sobre alguna convocatoria específica para saqueos. No era una organización bajo nombre específico, sino nombres truchos, que no se terminaban de concretar. Estamos chequeando el resto de los mayores, pero sé que uno de ellos tiene antecedentes", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el comisario mencionó que ahora "vamos a seguir igual, trabajando en prevención de estas situaciones como lo veníamos haciendo hasta ahora, hasta que se normalice".

Bezos dijo también que "el punto en común que podemos encontrar con el Gran Buenos Aires es que hubo una incitación por redes sociales que se termina consumando".

"No vi todo lo que pasó en Buenos Aires, pero podría ser algo similar —continuó—. En este caso, fue algo tentado que no llegaron a ingresar al lugar y no se vivió una situación incómoda dentro del local comercial".

"Salvo uno de ellos, de 37 años, los otros mayores son de 18 y 19. El resto son de 15, 16 y 17 años. No se veía que fuera algo de extrema necesidad, sino gente joven que vio las publicaciones y decidieron juntarse e ir al comercio", completó.