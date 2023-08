"Estoy orgulloso de los jugadores; ahora hay que enfocarse en lo que viene"

(Enviado especial)

Villa Mitre cerró ayer una nueva participación en la Copa Argentina, al caer ante Chaco For Ever y despedirse por segunda vez en su historia en los octavos de final.

Tras igualar sin goles en el tiempo regular, la Villa perdió por penales (4 a 3), siendo el equipo del Federal A que más lejos llegó en esta edición.

"Las primeras sensaciones son de tristeza, porque creo que hicimos un buen partido, fue un juego parejo. Creo que hicimos un partido de igual a igual pero no tuvimos la fortuna de poder convertir, si bien no tuvimos muchas, alguna tuvimos y creo que ellos también tuvieron una. Ya está, estoy orgulloso de los jugadores porque creo que hicieron un partido bárbaro. Ahora con la mente en Sansinena (NdR: próximo rival en el Federal)", resumió el entrenador Carlos Mungo ni bien abandonó el vestuario de la cancha de Quilmes.

-En el segundo tiempo hubo un poco más de espacios...

-Sí, fíjate que ellos no fueron a buscar el partido como suele pasar en la Copa que un rival de categoría superior sale a buscar el partido. Creo que ellos nos tenían bien estudiados. Creo que hicimos un buen partido pero no estuvimos finos en algunos momentos, ya está se perdió por penales como otra veces se gana. Hicimos un buen torneo.

-¿Te llevas un poco eso, el resumen de que hicieron un buen torneo?

-Creo que sí, si te pones a ver los dos partidos anteriores si lo ganábamos en cancha estaba bien y fue contra dos equipos de primera división. En este no me atrevo a decir que fuimos muy superiores al rival pero en ningún momento se notó la diferencia de categoría. Pero ya está, hay que enfocarse en lo que viene, felicitar a los jugadores, a la gente que vino hasta acá un día de semana y que siempre están. Se fueron con un aplauso de la cancha, que creo que es lo que se merecen.

Antes de este cruce, el equipo bahiense había eliminado por penales a dos elencos de primera división: Arsenal y Godoy Cruz.

Logrando así igualar la mejor campaña de su historia en esta competencia, tal como lo hiciera en la edición de 2019 cuando superó a Sansinena, Newell's y San Martín de San Juan. Luego, cayó ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En aquella ocasión Carlos Mungo también era el entrenador tricolor y es hoy en día el DT bahiense con más partidos en este torneo: 21, sumando también los dirigidos en Sansinena y Bella Vista.

-Estuvieron a la altura de dos equipos de Primera (los eliminaron a ambos) y uno de Primera Nacional, me imagino que eso también es algo muy positivo para ustedes...

-Sí, lo que pasa es que te haces la ilusión. El de hoy (por ayer) era un partido que se podía dar en cancha, pero el rival también juega y se cerró bastante bien pero ahora hay que guardar esto… dejarlo como una buena experiencia y pensar en lo que viene.

-¿Es clave sacar cosas positivas de esta Copa y que sirvan como envión para el Federal, que se sabe es su gran objetivo?

-Sí, el objetivo nuestro siempre dijimos que es el ascenso, no nos asusta la palabra. Vamos en esa búsqueda, después se puede dar o no pero siempre intentamos hacer un gran torneo. Pero es como les dije a los jugadores antes de los penales, fuera cual fuera el resultado estoy orgullosos de ellos, se pueden mirar a la cara porque dejaron todo y de esa forma se tienen que jugar los partidos. Hay que seguir trabajando nada más, esto no opaca nada lo que se viene haciendo y hay que seguir para adelante.