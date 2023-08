Polémica por el beso del presidente de la Federación española a una jugadora

El campeonato mundial femenino obtenido por la selección española quedó opacado en las redes sociales luego de la polémica acción del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien besó sin consentimiento en la boca la futbolista Jennifer Hermoso.

El repudiable hecho, que se viralizó rápidamente, se dio en el marco de los festejos de la consagración. Entonces, el dirigente se acercó a la mujer, la abrazó y le dio un “pico”.

En las imágenes captadas por las cámaras de televisión se puede observar cómo Rubiales le dice previamente “beso”, aunque su acción tomó por sorpresa a la jugadora.

En un vivo de Instagram, Hermoso fue consultada por sus compañeras sobre el beso de Rubiales y fue contundente: “Eh, pero no me ha gustado”.

España derrotó por 1 a 0 a Inglaterra por la final del Mundial femenino, disputada en el Accor Stadium de Sídney, en Australia, con un gol de Olga Carmona.

Qué dijo Rubiales

“No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Es un pico de dos amigos celebrando algo, no estamos para gilipolleces. Yo con todo lo que ha pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, de verdad...”, expresó Rubiales sobre su polémico accionar.

“Vamos a disfrutar de lo bueno y no me comentes cosas de pringados que no saben ver lo positivo”, agregó en declaraciones radiales a un medio local.

“Es que es una cosa que no tiene ninguna maldad, es una tontería que haya gente que pierda tiempo en esto siendo campeonas del mundo. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías, yo paso de eso...”, siguió.

Y agregó: “Hay más tontos que ventanas, pero no le hagamos caso a los tontos, vamos a hacerles caso a los que no son tontos”.

“Que viva España, que tenemos a las mejores del mundo. De eso hay que hablar, no de otras cosas. Yo estoy muy feliz y contento. Que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta porque somos muy felices”, finalizó.