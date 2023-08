El periodista le habló de las “declaraciones medio duras que a los argentinos no le gustaron”.

Dady Brieva volvió a estar envuelto en una polémica en Uruguay. Semanas después de sus controversiales comentarios en el programa radial Malos pensamientos y tras suspender varias funciones de su obra Súper Dady, que tenía pautadas en el interior del país vecino, regresó para subir a las tablas en Montevideo. Pero, antes pasó por la televisión donde quiso aclarar sus comentarios, aunque una vez más generó cruces y escándalos. En diálogo con LAM (América TV), el periodista que lo entrevistó se pronunció sobre el nuevo round que protagonizó con el humorista.

El viernes, en el ciclo de Ángel de Brito, compartieron fragmentos de la nueva participación que tuvo Brieva en el programa uruguayo Buscadores ese mismo día. La última vez que estuvo fue en julio, donde protagonizó un fuerte cruce con el periodista Antonio Maesa.

En esta oportunidad, el periodista le habló de las “declaraciones medio duras que a los argentinos no le gustaron” y Brieva rápidamente lo interumpió: “Ya sé para donde vas, dejame aclarar porque así acortamos el tema”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si bien aclararon los tantos y llegaron a un terreno medianamente común, el periodista le hizo un fuerte cuestionamiento: “Vos hiciste unas declaraciones sobre Uruguay. El tema de que ‘si nos va bien en la Argentina’ es un chiste, lo tomo así, pero dijiste algo que no parece un chiste y es cuando dijiste ‘orgulloso de que el Gobierno argentino le hayan facilitado la venida a 300 mil uruguayos para que voten al Frente Amplio’”. Brieva lo negó y remarcó que eso no fue así.

Tras los dichos, Maesa dialogó en vivo con LAM y habló del nuevo cruce con Brieva, quien viajó a Montevideo para protagonizar su obra durante el fin de semana. “Cuando vino Dady hizo unas declaraciones con referencia a los uruguayos que a mí particularmente no me cayeron del todo bien. En su momento, en Polémica en el bar (América) expresó que ‘el Gobierno argentino había facilitado la venida de 300.000 uruguayos para votar un partido político específico del Uruguay’. Eso, por un lado, y por el otro no es lo correcto desde mi punto de vista, y lo que él argumentó es que aprovechó la instancia para decir algo así, pero le parecía que estaba mal”, expresó el comunicador.

En esta misma línea, comentó que el humorista le remarcó que no era cierto que haya dicho eso y fue entonces cuando le mostraron el video con su comentario. “Pidió disculpas y dijo que no era así”, relató el entrevistado.

Asimismo, comentó que lo interpeló por otra cuestión que él mismo mencionó: “Había dicho que los uruguayos, en esta situación de tipo de cambio que tenemos los dos países, íbamos a la farmacia y no íbamos a los teatros y las librerías”.

“Le pregunté su opinión al respecto y dijo que era un chiste; que él es un humorista y que dependiendo del contexto contestaba eso”, expresó Maesa y destacó que la conversación fue “amena” y “aclaratoria”.

Por otra parte, comentó que Brieva le dijo que no tenía idea de a qué se refería cuando le consultó, en julio, por el tema del agua. Cabe recordar que en ese momento quiso saber si había tomado agua de la canilla desde que llegó a Uruguay y él le respondió que no. “Te invito a que lo hagas porque, en principio, tu Presidente dijo que no salía de ahí”, le comentó, entre otras cosas.

“Raro, porque Dady está súper informado de todo”, opinó De Brito y de esta manera dio pie a un debate sobre las declaraciones de Brieva que molestaron a los argentinos. “Le dije que había entendido, por declaraciones de él mismo, que prefería que a los argentinos les fuera mal...”, comentó el uruguayo.

Yanina Latorre se sumó a la charla y expresó: “Cuando le conviene es humor, pero lo dijo en serio. A mí me lo dijo en la radio que quería que nos vaya mal para que vuelva Cristina Kirchner cuando subió Mauricio Macri”.

El uruguayo, en tanto, remarcó que había cosas que admitían chiste y otras que no. Asimismo, detalló que la charla fue con “mucho respeto”, con “altura”.

A su vez, indicó: “Dady lo que tiene es que contesta todo, no se priva y eso está bueno”. Por último, volvió a referirse al cuestionamiento sobre el agua: “No era contra él, era el daño que nos hizo que un presidente argentino dijera algo que no era cierto”. (La Nación)