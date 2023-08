Estuvo a punto de morir y un compañero le salvó la vida: así fue el reencuentro

Un momento de profunda emoción se vivió esta tarde en el barrio Villa Irupé por el reencuentro entre un hombre que estuvo a punto de morir y la persona que le salvó la vida, durante un encuentro de fútbol de la Liga Comercial.

Gastón Miranda, jugador de la categoría Veteranos (+35), literalmente le salvó la vida a su compañero Damián Hammerschmidt, cuando se desvaneció en pleno partido, en una de las 11 canchas del predio de la Unión Ferroviaria, ubicado en Don Bosco al 4100.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Gastón -"Mono" para sus compañeros del equipo Rastro Vieytes- es policía bonaerense y, al contar con capacitación permanente en la materia, fue el primero que auxilió a Damián, de 37 años. En medio del dramatismo de la situación, el futbolista comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegó el personal de enfermería que se encuentra en el complejo con un desfibrilador.

Hoy se volvieron a ver luego de aquel episodio y fue más que emotivo.

"Mirá cómo está, con mi hija. Hoy es la primera vez que nos pudimos ver: a mi me dieron el alta el jueves y ni bien tuvo su primer franco viene a visitarme. Hace tres años que jugamos juntos. Él (por Gastón) se llevó la peor parte porque me vio en mi peor momento; cuando mi familia me fue a ver yo ya estaba con otra cara", sostuvo.

Damián dijo que "gracias a Dios y a Gastón, estoy rebien".

"Prácticamente estoy haciendo vida normal. Quizás en algún tiempo ya voy a poder hacer actividad física, que no sea de contacto, o manejar. Aún no sé por qué pasó. Si me dicen si me sacan el deporte o pasas para el otro lado lo firmo, tengo un montón de otras razones para seguir viviendo", contó a La Nueva.

"En la escuela tenemos los cursos y nos explican cómo debemos actuar, pero verlo a él (por Damián) cómo se desplomó fue duro. Hoy cierro los ojos y aún veo cómo se nos iba. Sinceramente, al principio pensé que estaba haciendo tiempo, porque íbamos ganando ja. Empezó a reducirse despacito y yo estaba cerca. Perdí noción del tiempo, de cómo hice las cosas, ni como saqué a la enfermera para comenzarle a hacer la reanimación", agregó Gastón.

Dos semanas después, Damián y Gastón se reencontraron, no en una cancha de fútbol como lo hacían habitualmente, pero con el recuerdo de un momento que los unirá para siempre.